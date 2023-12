Spotreba uhlia v Číne by mala kulminovať v roku 2025

Ilustračné foto: unsplash.com/Yan Ke

Spotreba uhlia v Číne by mala svoje maximum dosiahnuť do dvoch rokov, a to na úrovni takmer 4,4 miliardy ton. Čo sa týka ropy, jej spotreba by mala kulminovať do troch, maximálne siedmich rokov. Uviedol to koncom tohto týždňa čínsky petrochemický koncern Sinopec.

Sinopec odhaduje, že spotreba uhlia v najväčšej ázijskej ekonomike dosiahne maximum v roku 2025, pričom ho predpokladá na úrovni 4,37 miliardy ton. Spotreba ropy sa bude zvyšovať o niečo dlhšie a maximum Sinopec odhaduje medzi rokmi 2026 až 2030, a to na úrovni 800 miliónov ton, čo znamená 16 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). Dôvodom je rýchlejšia než pôvodne očakávaná expanzia sektora takzvaných nových energetických vozidiel.

Čína, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete, spotrebuje tento rok odhadom 760 miliónov ton. To predstavuje približne 15,2 milióna barelov denne.V oblasti zemného plynu, ktorý je považovaný za kľúčový preklenovací energetický most pred dosiahnutím uhlíkovej neutrality, by sa spotreba mala podľa Sinopecu zvyšovať do roku 2040 až na úroveň zhruba 610 miliárd kubických metrov (m3). Takýto objem by mal predstavovať približne 13 % spotreby primárnej energie. Na rok 2025 predpokladá spoločnosť spotrebu plynu v Číne na úrovni 425 miliárd m3 alebo 9 % spotreby primárnej energie.