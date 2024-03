Čo ak sa zastaví dovoz ruského plynu cez Ukrajinu? Slovenskí plynári prezradili plán B!

Foto: SITA

Debaty o budúcnosti dodávok plynu z Ruska plynovodom cez Ukrajinu na Slovensko a následne aj do ďalších európskych krajín pokračujú. Tranzitná zmluva medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom totiž vyprší už koncom tohto roka. Ako je na možný ďalší vývoj pripravený Slovenský plynárenský priemysel?

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje v diverzifikácii dodávok zemného plynu. V súčasnosti je schopný nahradiť prípadný čiastočný výpadok dodávok zvýšeným odberom od ostatných partnerov. Podnik tak reagoval na vyjadrenie ukrajinského ministra energetiky Germana Galuščenka. Ten v rozhovore pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu nepriamo odmietol možnosť prepravy ruského plynu súkromnými spoločnosťami po vypršaní zmluvy medzi Ruskom a Ukrajinou.

„Naši experti aj naďalej neustále vyhodnocujú vývoj na trhu s plynom a dostupné možnosti a po ich dôkladnom posúdení prijímame potrebné kroky na zaistenie dostatočných dodávok plynu pre našich zákazníkov aj po roku 2024,“ uviedol Slovenský plynárenský priemysel.

Podnik predĺžil spoluprácu so spoločnosťou BP, ktorá zabezpečuje dodávku zemného plynu z ťažobných polí v Severnom mori, ale aj so spoločnosťou ExxonMobil na dodávky plynu z jej globálneho portfólia. „Na obdobie roka 2023 a 2024 spoločnosť uzavrela aj ďalšie diverzifikačné kontrakty na nákup zemného plynu so spoločnosťami Shell, ENI a RWE,“ priblížil SPP.

Plynári dodali, že zohľadňujú aj alternatívu pokračovania prepravy plynu cez Ukrajinu, ale aj to, že slovenská plynárenská sústava je v súčasnosti prepojená so všetkými susediacimi krajinami a umožňuje obojstrannú prepravu plynu na všetkých prepojeniach.

Bude tranzit pokračovať?

SPP sleduje vyjadrenie všetkých zainteresovaných strán a rešpektuje vôľu zástupcov Ukrajiny nepokračovať v súčasnosti platnej zmluve. Zároveň plynári vítajú aj iné vyjadrenia ukrajinských politikov, podľa ktorých je Ukrajina pripravená pokračovať za určitých podmienok v prevádzkovaní prepravnej siete v prípade, ak bude o jej využívanie záujem.

Plynári tak reagovali aj na nedávne vyjadrenia ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Ten totiž pred pár dňami naznačil, že Ukrajinci sú ochotní diskutovať o alternatívnych možnostiach, ktoré by za určitých podmienok pokračovanie prepravy ruského plynu do Európskej únie cez územie Ukrajiny zabezpečovali. Podmienkou však podľa neho je, aby sa táto preprava realizovala v mene nejakého európskeho konzorcia, prípadne združenia európskych krajín, ktoré majú o takýto tranzit plynu záujem. Viac o tejto téme nájdete v našom článku na tomto odkaze.

O alternatívnom spôsobe prepravy plynu po ukončení tranzitnej zmluvy medzi Gazpromom a Naftogazom pritom nedávno hovoril aj slovenský prepravca plynu eustream. Podobne ako ukrajinský premiér Šmyhaľ načrtol možnosť dovozu plynu konzorciom európskych dodávateľov. To by plyn preberalo na rusko-ukrajinskej hranici a následne by si objednalo prepravu u ukrajinského prevádzkovateľa prepravnej siete.