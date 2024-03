Tranzit ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko môže pokračovať: Má to však podmienku, tvrdí ukrajinský premiér!

Foto: TASR

Možnosť pokračovania tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko aj po ukončení tranzitnej zmluvy medzi bojujúcimi krajinami naberá reálnejšie kontúry. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ hovorí o pripravenosti Ukrajiny takýto transport zabezpečiť, avšak za určitých podmienok.

Ruský plyn by mohol na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť aj po tohtoročnom vypršaní tranzitnej zmluvy medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom. Hoci pred časom sa ukrajinská strana vyjadrovala, že so žiadnym predĺžením prepravy ruského plynu cez svoje územie nepočíta, aktuálne naznačuje, že za určitých podmienok by pokračovanie tranzitu bolo možné.

Stále pritom platí, že samotní Ukrajinci s predĺžením tranzitnej zmluvy, ktorá vyprší koncom tohto roka, nepočítajú. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ však tento týždeň naznačil, že sú ochotní diskutovať o alternatívnych možnostiach, ktoré by za určitých podmienok pokračovanie prepravy ruského plynu do Európskej únie cez územie Ukrajiny zabezpečovali.

„S agreskorskou krajinou samozrejme neplánujeme rokovania o pokračovaní a podpise zmluvy, ale opakovane sme rokovali s európskymi lídrami. Ak budú európske krajiny, konzorcium alebo niektorý z európskych partnerov vystupovať ako prepravca plynu, sme pripravení túto službu poskytnúť,“ vyhlásil Šmyhaľ podľa agentúry Interfax v pondelok na tlačovej konferencii v Kyjeve. Ako ukrajinský predseda vlády dodal, to už je ale iniciatíva Európskej únie a jej členských štátov.

Rokovali o tom aj v Užhorode

Môže tak ísť aj o riešenie, o ktorom so Šmyhaľom na ich nedávnom spoločnom stretnutí v Užhorode koncom januára rozprával aj slovenský premiér Robert Fico. „Vznikla dohoda, že pravdepodobne tranzit ruského plynu cez Ukrajinu bude pokračovať, čo je vynikajúca správa,“ povedal vtedy Fico.

Premiér SR Robert Fico a premiér Ukrajiny Denys Šmyhaľ počas stretnutia predsedu vlády SR s ukrajinským premiérom v Užhorode na Ukrajine. Foto: SITA

Predseda vlády Slovenska pritom tvrdil, že je pochopiteľné, že z „politických dôvodov“ ukrajinský prepravca plynu s Gazpromom novú tranzitnú zmluvu podpísať nemôže. „My tento problém nemáme. Keď sa nájde nejaké riešenie na tranzit, ktoré zabezpečí Ukrajine tranzitné poplatky, ja to uvítam. Toto bolo predmetom rokovaní medzi mnou a pánom Šmyhaľom,“ povedal po stretnutí v Užhorode Fico novinárom.

O alternatívnom spôsobe prepravy plynu po ukončení tranzitnej zmluvy medzi Gazpromom a Naftogazom pritom nedávno hovoril aj slovenský prepravca plynu eustream. Podobne ako ukrajinský premiér Šmyhaľ načrtol možnosť dovozu plynu konzorciom európskych dodávateľov. To by plyn preberalo na rusko-ukrajinskej hranici a následne by si objednalo prepravu u ukrajinského prevádzkovateľa prepravnej siete.

„Myslíme si, že pokračovanie tranzitu má logiku z pohľadu zachovania pozitívnej bilancie dostupnosti plynu v regióne. Preto ide o tému, ktorá podľa nášho názoru ešte bude predmetom budúcich rokovaní,“ citovala vyhlásenie eustreamu agentúra TASR. Podľa spoločnosti ide o jedno z diskutovaných riešení, pričom aj ukrajinskí predstavitelia verejne komentovali, že majú záujem byť spoľahlivým partnerom.

Slovensko by bez plynu nemalo zostať

Slovensko by však ani v prípade zastavenia dodávok nemalo byť od zemného plynu odstrihnuté. Pôvodne jednosmerný prepravný systém prepravy plynu z Ruska sa postupne zmenil na plne flexibilnú sieť, ktorá umožňuje obojsmernú prepravu plynu so všetkými okolitými krajinami. Eustream podľa agentúry TASR dodal, že vďaka tomu môžu dodávatelia plynu účinne diverzifikovať portfóliá v prospech zákazníkov.

Najväčší dodávateľ plynu, Slovenský plynárenský priemysel, má pokrytých z alternatívnych zdrojov približne 70 percent dodávok.