Remišová skritizovala Rašiho za nízku pomoc v energokríze, ten sa bráni

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) vyčlenil na pomoc v energokríze asi 500 miliónov eur, zatiaľ čo s Európskou komisiou bolo vyrokovaných 1,4 miliardy eur. Vyhlásila to na piatkovej tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ. Šéf rezortu investícií uviedol, že to nie je pravda, keďže EK schválila viac ako 400 miliónov eur až pred niekoľkými dňami. „Raši oznámil, že vyčlenil na preplatenie len 500 miliónov eur.

Naša vláda vyrokovala s Bruselom, že na preplatenie energií pre domácnosti a podniky pôjde až 1,4 miliardy eur. Znamenalo by to, že peniaze, ktoré Slovensko vynaložilo na energie, by sa okamžite mohli vrátiť do štátneho rozpočtu a následne by sme ich mohli použiť na čokoľvek bez bruselskej byrokracie,“ vyhlásila Remišová. Raši upozornil, že jej tvrdenie nie je pravda, keďže schválenie viac ako 400 miliónov eur z tejto pomoci urobila Európska komisia až pred niekoľkými dňami. „Keby Remišová aspoň trochu rozumela práci, ktorú robila ako vicepremiérka zodpovedná za eurofondy tri a pol roka, dnešnú tlačovú konferenciu by nemohla zorganizovať,“ uzavrel Raši.