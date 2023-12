Produkcia ropy v USA v októbri klesla, prvýkrát za pol roka

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/RetinaCreative

Produkcia ropy v Spojených štátoch zaznamenala v októbri pokles, prvý za posledných šesť mesiacov. Uviedol to v závere týždňa americký Federálny úrad pre energetické informácie (EIA), ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.

V USA vyťažili v októbri 13,248 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to predstavuje pokles o 4000 barelov denne a prvý pokles od apríla.Analytici s poklesom počítali, keďže v predchádzajúcich mesiacoch rástla produkcia na rekordné hodnoty. Na druhej strane veľmi mierny pokles naznačuje, že produkcia v USA má stále dostatok priestoru na ďalší rast.

Pod októbrový pokles sa veľkou mierou podpísal jeden z kľúčových ropných štátov Severná Dakota, kde objem produkcie klesol prvýkrát za sedem mesiacov. V Severnej Dakote, treťom najväčšom producentovi ropy v USA, sa v októbri vyprodukovalo celkovo 1,27 milióna barelov ropy denne. To znamená pokles o 2,4 % a prvý od marca. Klesla aj produkcia v americkej oblasti Mexického zálivu, a to o 2 %.Naopak Texas, najväčší producent v rámci štátov USA, zaznamenal v októbri zvýšenie ťažby o 0,4 % na rekordných 5,61 milióna barelov denne. Aj produkcia v Novom Mexiku sa zvýšila, a to o 0,8 % na 1,84 milióna barelov/deň.