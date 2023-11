Pološtátny prepravca plynu eustream sa prepadol do straty 12,56 milióna eur

Foto: SITA/AP

Prepravca plynu eustream sa po vlaňajšom čistom zisku 264 miliónov eur prepadol do straty 12,56 milióna eur. Dôvodom je viac ako 60-percentné zníženie tržieb z prepravy ruského plynu. Vyplýva to z výročnej správy za účtovné obdobie od 1. augusta 2022 do 31. júla 2023 zverejnenej na webovej stránke spoločnosti. Vlastníkom 51 % spoločnosti je prostredníctvom SPP Infrastructure štát. Zvyšných 49 % vlastní EP Infrastructure, ktorý je súčasťou Energetického a priemyslového holdingu (EPH).

Výnosy spoločnosti sa medziročne znížili na 226,5 milióna eur z predchádzajúcich 573,5 milióna eur a celkové prevádzkové náklady spoločnosti medziročne vzrástli na 250,5 milióna eur z 235,8 milióna eur v období od 1. augusta 2021 do 31. júla 2022. Spoločnosť prepravila 16,97 miliardy kubických metrov (m3) plynu, v predchádzajúcom účtovnom období to bolo 35,62 miliardy m3, no v najlepších rokoch uplynulej dekády eustream prepravoval viac ako 60 miliárd m3 plynu.

„Ide o značný pokles, ktorý je dôsledkom najmä zníženia tokov ruského plynu prechádzajúceho cez územie SR v smere z Ukrajiny. Slovensko dnes pritom tvorí jednu z dvoch posledných ciest, ktorou sa dováža ruský zemný plyn do Európskej únie,“ uviedol v zverejnenej správe predseda predstavenstva Tomáš Mareček.

Pokles tržieb aj zisku avizoval eustream už v januári v reakcii na schválenie zákona o dani z osobitej stavby, ktorý vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Člen predstavenstva spoločnosti Miroslav Bodnár vtedy odhadol, že pokiaľ by eustream mal zaplatiť do štátneho rozpočtu ročne 171 miliónov eur majetkovej dane z plynovodného potrubia, skončí eustream v strate 38 miliónov eur. Parlament nakoniec vo februári pri opätovnom hlasovaní sporný paragraf o zdanení plynovodu zo zákona vypustil.