Katar mešká s dodávkami skvapalneného zemného plynu do Európy pre krízu v Červenom mori

Katar, jeden z najväčších svetových vývozcov skvapalneného zemného plynu (LNG), mešká s niektorými dodávkami do Európy, pretože kríza v Červenom mori si vyžaduje dlhšie trasy a viac času.

Podľa obchodníkov oboznámených so situáciou blízkovýchodná krajina informovala niektorých európskych kupcov o meškaní zásielok. Katar v snahe splniť zmluvné záväzky sa pokúša presmerovať dodávky odinakiaľ a tiež o výmenu za dostupný náklad v blízkosti Európy, uviedli obchodníci.

Z údajov o sledovaní lodí, ktoré zostavila agentúra Bloomberg, vyplýva, že Katar od 15. januára odklonil najmenej šesť zásielok smerujúcich do Európy na dlhšiu cestu okolo Mysu dobrej na juhu Afriky namiesto kratšej trasy cez Červené more a Suezský prieplav. To podľa poskytovateľa komoditných spravodajských informácií ICIS predĺži ich cestu do Spojeného kráľovstva o približne 9 dní. Spoločnosť Qatar Energy neodpovedala na žiadosť o komentár.

Trh so zemným plynom zatiaľ problémy v Červenom mori nijako výraznejšie nezasiahli

Trh so zemným plynom zatiaľ nijako výraznejšie nezasiahli problémy v Červenom mori, kde útoky jemenských militantných húsíov prinútili mnohé nákladné lode, aby sa tejto oblasti vyhli. Európske kontrakty na plyn sú blízko šesťmesačného minima vďaka vysokým zásobám, silnej produkcii elektriny z obnoviteľných zdrojov, utlmeného dopytu v priemysle a množstvu alternatívnych dodávok LNG.

Okrem toho Katar neznížil vývoz, aj keď trvá dlhšie, kým sa niektoré dodávky dostanú do cieľa. Dodávky LNG z Kataru za uplynulé dva týždne sú podľa údajov o sledovaní lodí približne o 7 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka.

Talianska spoločnosť Edison medzitým uviedla, že podľa správy od dodávateľa LNG dodávka pre terminál na Jadrane plánovaná v dňoch 31. januára až 5. februára sa neuskutoční. Edison nemenoval dodávateľa. Katar má so spoločnosťou dlhodobú zmluvu a v predchádzajúcej správe sa uvádzalo, že nebude schopný doručiť zásielku v tomto období.