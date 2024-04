Eurokomisia zrejme začne kroky proti Nemecku kvôli poplatku za tranzit plynu

Foto: unsplash.com/ Christian Wiediger

Európska komisia zrejme začne právne kroky proti Nemecku kvôli poplatku, ktorý táto krajina vyberá za tranzit zemného plynu cez svoje územie. Agentúre Reuters to povedali zdroje oboznámené so situáciou. Poplatok kritizuje viacero členských krajín Európskej únie, najmä Česko, Slovensko, Rakúsko a Maďarsko.

Podľa zdrojov by Európska komisia mohla právne kroky začať už v priebehu niekoľkých dní. V prvej fáze by Nemecko dostalo oficiálne oznámenie požadujúce predloženie príslušných informácií. Európska komisia by následne mohla požadovať nápravu situácie. Ak k náprave nedôjde, môže sa obrátiť na Súdny dvor EÚ.

Poplatok, ktorého cieľom má byť pokrytie nákladov na ukladanie plynu v zásobníkoch, zaviedlo Nemecko predvlani v októbri a odvtedy ho viac než strojnásobilo. „Zostávame v tejto záležitosti v spojení s nemeckými úradmi,“ uviedla Európska komisia. „Nešpekulujeme o možnom začatí právnych krokov,“ dodala.

Nemecké ministerstvo hospodárstva uviedlo, že poplatok nie je diskriminačný

Nemecké ministerstvo hospodárstva uviedlo, že poplatok nie je diskriminačný a že ostatné členské krajiny EÚ ťažia z toho, že Nemecko rýchlo plní svoje plynové zásobníky. „Toto opatrenie rozhodujúcim spôsobom prispelo k zabezpečeniu dodávok a stabilizácii cien na európskom trhu s plynom,“ dodalo.

Európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová však minulý mesiac vyhlásila, že poplatok ohrozuje solidaritu v rámci EÚ a poškodzuje snahy o zníženie závislosti od ruského plynu.