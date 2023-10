Ceny ropy vzrástli o vyše 1,5 percenta, cena Brentu prekročila 91 dolárov za barel

Foto: unsplash.com/WORKSITE Ltd.

Ceny ropy vzrástli v stredu o vyše 1,5 %, pričom cena ropnej zmesi Brent prekročila 91 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na riziko eskalácie konfliktu na Blízkom východe, čo sa môže odraziť na narušení dodávok ropy z regiónu. Informujú o tom na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 17.18 h SELČ 91,35 USD (86,46 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,45 USD (1,61 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 88,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,50 USD alebo 1,73 %.

Najnovšie udalosti v regióne zvýšili obavy z rozšírenia konfliktu, čo tlačí na ceny ropy, uviedol John Evans zo spoločnosti PVM. Poukázal najmä na útok na nemocnicu v Gaze, v dôsledku ktorého zahynuli stovky civilistov a z ktorého sa Palestínčania a Izrael vzájomne obviňujú. Jordánsko následne zrušilo samit, na ktorom sa mal zúčastniť aj prezident USA Joe Biden. Navyše, iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján vyzval svet na zjednotenie sa proti Izraelu a na uvalenie ropného embarga na Izrael. Predstavitelia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) však zatiaľ neplánujú na výzvy Iránu reagovať.