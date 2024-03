Dočkáme sa veľkej zmeny pri predaji nových áut? Otravná povinnosť by mala skončiť!

Ilustračné foto: Foto: pixabay.com/652234

Motoristom by sa mal zjednodušiť život pri kúpe nového auta. Skončiť by totiž mala jedna z povinností, ktorá zaťažuje tak majiteľov nových áut, ako aj predajcov. Reč je o zapožičiavaní plechových tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M. Tie musí kupujúci po registrácii auta vrátiť späť predajcovi. Zmena zákona, ktorú pripravuje rezort vnútra, by mala priniesť zavedenie jednorazových prevozných tabuliek s evidenčným číslom, ktoré nebude potrebné vracať späť predajcom.

Viaceré zmeny pre motoristov by mala priniesť novela zákona o cestnej premávke od ministra vnútra Matúša Šutaj Eštoka. Ten už predložil do legislatívneho procesu aj predbežnú informáciu o pripravovanej novele. Jej hlavným cieľom je zjednodušenie podmienok pre podnikateľské subjekty a verejnosť pri vykonávaní zmien v evidencii vozidiel na dopravných inšpektorátoch, ako aj v súvisiacich elektronických službách.

Jednou z hlavných zmien v pripravenej novele je zavedenie jednorazových prevozných tabuliek s evidenčným číslom, ktoré nebude potrebné vracať späť predajcom vozidiel. „Zároveň zostáva zachovaná možnosť prideľovania plechových tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom pre subjekty predávajúce najmä úžitkové vozidlá, ktoré môžu mať k takejto tabuľke vydané napr. mýtne jednotky,“ dodáva rezort vnútra.

V súčasnosti totiž dopravné inšpektoráty zapožičiavajú predajcom nových vozidiel plechové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, ktorí ich následne zapožičiavajú vlastníkom novozakúpených vozidiel. Vzhľadom na obmedzený počet takýchto tabuliek je podľa ministerstva v mnohých prípadoch následne problematické zo strany zákazníkov tieto tabuľky vrátiť späť predajcovi. Na nových jednorazových tabuľkách by mali predajcovia vyznačovať aj dobu ich platnosti.

Ministerstvo pritom upozorňuje aj na ďalší problém spojený so súčasným stavom, a to cestovanie do zahraničia. „Zapožičanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom bez vydania riadnych registračných dokumentov osvedčenie o evidencii časť I a časť II znemožňuje legálne používať vozidlo v cudzine, čo môže tiež nepriaznivo vplývať na podnikateľské prostredie,“ dodáva rezort.

Život by sa mal zjednodušiť aj pri kúpe áut v autobazároch

Novela by mala priniesť aj ďalšie zmeny, ako napríklad umožnenie vydávania tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, ktoré sú určené na vybavenie záležitostí pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla, len pre okresné úrady.

Rovnako by sa mala zaviesť nová elektronická služba pre subjekty, ktorých predmetom činnosti je vykonávanie vývozov vozidiel do cudziny, čo doterajšia právna úprava neumožňovala. „Zavedením takejto elektronickej služby bude eliminovaná potreba osobnej návštevy pracovníkov autobazárov na dopravných inšpektorátoch, čo napomôže k celkovému zlepšeniu podmienok prihlasovania vozidiel a vykonávania zmien pre občanov, ako aj pracovníkov dopravných inšpektorátoch,“ približuje rezort vnútra.

Novela by mala obsahovať aj vypustenie vykonávania kontrol originality vozidiel pred ich oznámením na vývoz do cudziny. V prípadoch jednotlivého dovozu vozidiel na Slovensko by sa doterajší systém, vrátane povinnosti vykonávania kontrol originality vozidiel, nemal meniť. Jednou z pripravovaných zmien by malo byť aj zjednotenie vizuálu všetkých tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely formou zasielania podnetov, či návrhov, a to do 31. marca 2024. Kedy by sa mali pripravované zmeny dostať do platnosti, nie je ešte známe, ale samotné pripomienkové konanie k novele by sa malo začať v apríli alebo máji tohto roka. Vtedy by mali byť známe už aj podrobnosti pripravovaných zmien.