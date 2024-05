Čiernohronská železnica prvýkrát predstavila električky zo Švajčiarska

Foto: TASR

Čiernohronská železnica (ČHZ) v Čiernom Balogu počas dvoch podujatí v uplynulom týždni verejnosti prvýkrát predstavila nové električkové vozne zo Švajčiarska. V rámci ich pilotných jázd prepravili vyše 800 cestujúcich. TASR o tom informoval riaditeľ ČHZ Aleš Bílek.

Švajčiarske električky na Horehroní po prvý raz naostro otestovali počas stavania mája a následne pri príležitosti pretekov cyklodrezín v Hronci. Zavedením električkových vozňov chce ČHZ prispieť k integrovanému systému verejnej dopravy.

„Po oba dni chodila prvá oživená súprava čiernohronskej elektrickej železnice zatiaľ napájaná iba dieselovou elektrocentrálou v hodinových intervaloch medzi zastávkou Chvatimech a námestím v Hronci. Celkovo sme prepravili vyše 800 cestujúcich, ktorí si mohli na vlastnú kožu vyskúšať pohodlie a nadväznosť našich spojov na autobusy, vlaky i cyklodreziny,“ priblížil Bílek.

Získali celkom 17 električkových vozňov a príslušnú infraštruktúru

ČHZ získala do svojho portfólia zo švajčiarskeho kantónu Basel celkom 17 električkových vozňov a príslušnú infraštruktúru. So svojím zámerom uspela v konkurencii šiestich projektov z celého sveta, ktoré sa vo Švajčiarsku o elektrovlaky uchádzali.

„V budúcnosti, po oprave trate, by tento systém ekologickej verejnej osobnej dopravy mohol byť predĺžený až na Dobroč a do Vydrovskej doliny v Čiernom Balogu a doplniť by ho mohol aj návrat k osvedčenému, čistému a tichému spôsobu dopravy dreva po železnici,“ doplnil Bílek.

Prvý turistický vlak ČHŽ vypravili pred vyše 30 rokmi, konkrétne 1. mája 1992 o 12:00 hod. Na Horehroní patrí ČHŽ k najnavštevovanejším turistickým atrakciám, ročne ju navštívi približne 70 000 ľudí.