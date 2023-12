Blokáda cestného priechodu medzi Ukrajinou a Poľskom trvá, uviedli organizátori

Na snímke kolóna kamiónov od hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Foto: TASR

Blokáda cestného hraničného priechodu Jahodyn-Dorohusk medzi Ukrajinou a Poľskom trvá, žiadne dohody o jej ukončení neboli dosiahnuté. Podľa agentúry Reuters to v pondelok povedal líder výboru na ochranu dopravcov a zamestnancov dopravných firiem Tomasz Borkowski. Podpredseda ukrajinskej vlády Oleksandr Kubrakov krátko predtým oznámil, že blokáda na tomto priechode bola ukončená a že prechod je uvoľnený.

Poľskí dopravcovia blokujú kamiónovú dopravu na veľkých hraničných priechodoch z Poľska na Ukrajinu od začiatku novembra. Sťažujú sa, že kvôli ukrajinským spoločnostiam strácajú zákazky, a preto žiadajú, aby Európska únia požadovala od ukrajinských firiem povolenie na vjazd na svoje územie, tak ako to bolo pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Proti lacnej ukrajinskej konkurencii protestujú tiež autodopravcovia z Maďarska a zo Slovenska, teda z ďalších krajín, ktoré susedia s Ukrajinou a pociťujú negatívne dopady uvoľnenia podmienok pre ukrajinské dopravné firmy.

Dopravcovia z Maďarska, Poľska a Slovenska zhodne kritizujú, že EÚ na obdobie do konca prvého polroka budúceho roka zrušila pre ukrajinských dopravcov systém povoľovania vjazdu do európskeho bloku. To podľa autodopravcov z týchto stredoeurópskych krajín viedlo k tomu, že ich konkurenti z Ukrajiny im začali brať zákazky tiež na prepravu tovaru v rámci EÚ, čo nebol pôvodný zámer, keď sa EÚ rozhodla Ukrajincom pomôcť.

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) sa rozhodla od pondelkového popoludnia blokovať kamiónovú dopravu z Ukrajiny na Slovensko na hraničnom priechode Vyšné Nemecké-Užhorod, ktorý je jediným cestným spojením pre kamióny medzi oboma krajinami. UNAS tak obnoví skorší protest na hraniciach. Protest na hranici s Ukrajinou zvolali na pondelok aj maďarskí autodopravcovia.