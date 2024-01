Aerolinkám Ryanair klesol štvrťročný zisk o 93 percent, aj kvôli drahšiemu palivu

Lietadlo spoločnosti Ryanair Boeing 737. Foto: SITA/AP Photo/Armando Franca)

Írskej leteckej spoločnosti Ryanair klesol v treťom štvrťroku finančného roka čistý zisk o 93 percent na 14,8 milióna eur. Firma o tom informovala v pondelkovej správe o výsledkoch hospodárenia. Zvýšenie nákladov na palivo o 35 percent čiastočne vykompenzovali vyššie tržby. Najväčšie nízkonákladové aerolínie v Európe z hľadiska prepravených pasažierov zároveň znížili celoročný výhľad zisku.

Analytici očakávali za tretí štvrťrok zisk 49 miliónov eur. Prepad zisku aerolinky vykázali napriek sedempercentnému nárastu počtu pasažierov a zvýšeniu cien o 13 percent. Výhľad celoročného zisku po zdanení za finančný rok, ktorý sa skončí v marci, firma znížila do rozpätia 1,85 až 1,95 miliardy eur. V predchádzajúcej prognóze očakávala zisk viac ako dve miliardy eur.

Niektoré rezervačné weby, napríklad Booking.com či Kayak, prestali v decembri predávať letenky Ryanairu, a donútili tak firmu znížiť ceny. Šéf spoločnosti Michael O ‚Leary tieto weby označil za pirátov a povedal, že sa ich rozhodnutie podpísalo na výsledkoch uplynulého štvrťroka.

Vedenie Ryanairu tiež uvedomilo Boeing, že ak niektorý z amerických zákazníkov odmietne prevziať lietadlá 737 MAX 10, Ryanair ich kúpi. Musí to ale podľa O ‚Learyho byť „za správnu cenu“. Ryanair má 150 záväzných objednávok na lietadlá MAX 10 a opcie na ďalších 150. Prvé stroje má Boeing dodať v roku 2027.

Ryanair má za to, že lietadlo MAX 10 dostane certifikáciu do konca tohto roka a že začne lietať začiatkom roka budúceho, a to napriek problémom Boeingu kvôli zvýšenej kontrole zo strany federálnych regulačných orgánov. Úrady tým reagujú na nehodu spoločnosti Alaska Airlines, ktorej už novému Boeingu 737 MAX 9 za letu odpadol kus trupu.