Ropa za 40 dolárov a bitcoin za 5000 dolárov? Jedna z najväčších britských bánk predpovedá možné prekvapenia na rok 2023

Možné ekonomické a finančné prekvapenia by mohli v budúcom roku vyvolať ďalšiu volatilitu akcií, dlhopisov či kryptomien. Upozorňuje na to vo svojej správe jedna z najväčších britských bánk s medzinárodnou pôsobnosťou Standard Chartered. Ide pritom o udalosti, ktoré dnes nie sú súčasťou trhového konsenzu a o ktorých sa analytici banky domnievajú, že sú v súčasnosti podceňované alebo prehliadané.

Obrat v menovej politike v USA

Jeden zo scenárov sa zameriava na postup americkej centrálnej banky v prípade, že Spojené štáty v prvej polovici budúceho roka vstúpia do vážnej recesie v dôsledku pokračujúceho sprísňovania menovej politiky. Fed by to mohlo viesť k zníženiu úrokových sadzieb o 200 bázických bodov do konca roka 2023.

Banka zvýšila v roku 2022 sadzby o 3,5 percentuálneho bodu a obmedzuje ponuku peňazí v ekonomike v rámci programu kvantitatívneho sprísňovania. Podľa Standard Chartered však existuje možnosť, že Fed sa bude musieť vrátiť späť k uvoľňovaniu, ak ekonomické dáta naznačia, že uťahovanie bolo príliš rýchle.

Ropa na 40 dolárov za barel

Ďalším bodom na zozname potenciálnych prekvapení, ktoré by mohli otriasť trhmi, je pokles ceny severomorskej ropy Brent na 40 dolárov za barel. K tomu by mohlo dôjsť v dôsledku zníženia dopytu v čase recesie, pokračujúcich protipandemických obmedzení v Číne a eventuálneho vyriešenia rusko-ukrajinského konfliktu, ktoré by odstránilo rizikovú prémiu spojenú s vojnou z nákladov na energie.

Ropa Brent sa aktuálne obchoduje na úrovni 83,17 dolárov za barel a predpokladaný pokles na 40 dolárov by tak znamenal prepad hodnoty komodity o viac ako 50%.

Vývoj ceny ropy Brent za posledný rok

Prepad hodnoty bitcoinu

V sektore kryptomien sa Standard Chartered zameral na vývoj ceny bitcoinu. Najväčšia kryptomena by mohla budúci rok zaznamenať značné straty z dôvodu prepadu technologického sektora, pokračujúcich bankrotov kryptospoločností a poklesu dôvery investorov v digitálne aktíva.

Prepad by mohol dosiahnuť až na 5 000 dolárov, čo by znamenalo pokles hodnoty bitcoinu o 70 % zo súčasných úrovní okolo 17 000 dolárov. Bitcoin už od začiatku roka klesol o 63 % po niekoľkých masívnych vlnách výpredajov vyvolaných kolapsmi rôznych krypto projektov a firiem, vrátane posledného kola volatility v dôsledku bankrotu burzy FTX. Ešte pred rokom sa bitcoin obchodoval na rekordnom maxime v blízkosti úrovne 69 000 dolárov.

Vývoj ceny Bitcoinu za posledný rok

Vyťaží zo situácie zlato?

Zo situácie by naopak mohlo vyťažiť zlato. Zvýšená volatilita na trhoch v budúcom roku, nedôvera voči rizikovejším finančným aktívam či pokračujúci medvedí trend na akciových trhoch by mohli pomôcť drahému kovu zabezpečiť si svoju pozíciu bezpečného prístavu.

Oproti súčasným úrovniam, kedy sa zlato obchoduje za cenu 1771 dolárov za uncu, by mohlo dôjsť k nárastu jeho hodnoty o 27 % na 2250 dolárov za uncu.

Vývoj ceny zlata za posledný rok

Ďalšie body zoznamu potenciálnych scenárov Standard Chartered, ktoré stoja za pozornosť, sú prepad cien potravín o 15 % v dôsledku prímeria Ruska a Ukrajiny, vedúceho k nadmernej ponuke a prípadnej deflácii, či pokles indexu Nasdaq o 50 % kvôli nárastu bankrotov technologických spoločností.