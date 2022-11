V. Remišová vyzvala na väčšiu transparentnosť pri rozhodovaní o rozpočte

dnes 16:01 -

Strana Za ľudí vyzýva koaličných partnerov na väčšiu transparentnosť pri rozhodovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Chce, aby boli dva opozičné zákony, ktoré predložil nezaradený poslanec Tomáš Taraba, preradené pred hlasovanie o rozpočte a odmietnuté. V stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to uviedla predsedníčka strany a ministerka investícií Veronika Remišová. Chce tak rozptýliť pochybnosti o "obchodovaní" pri podpore zákona o štátnom rozpočte v parlamente.

"Tento rozpočet je dôležitý, je dôležité, aby bol schválený, je dôležité pomôcť ľuďom, ale zároveň je dôležité, aby bolo z čoho pomáhať. To znamená, aby peniaze, naše spoločné peniaze, vaše spoločné peniaze, sa nerozkrádali. A aby sa tak stalo, tieto dva zákony, jednoducho, nesmú prejsť a nesmú byť absolútne žiadne pochybnosti. V opačnom prípade hlasy na rozpočet nedodáme," zdôraznila Remišová.

Poukázala na to, že pri rozpočte sa začínajú "šíriť šumy", že hlasovanie o ňom by mohlo byť zobchodované za zníženie trestných sadzieb za ekonomické trestné činy. Podľa Za ľudí sa to týka dvoch návrhov Tarabu, ktoré sú v parlamente, a to novely Trestného zákona a novely Trestného poriadku. "Takáto legislatíva by bola snom všetkých podvodníkov," upozornila Remišová. Apelovala na to, aby koalícia neschválením týchto zákonov ukázala, že k žiadnemu obchodovaniu s protikorupčnými hodnotami na Slovensku nedochádza.