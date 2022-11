Koniec poprednej svetovej rezervnej meny: Hyperinflácia v znamení Weimarského Nemecka

Zdroj: oPenaizoch

USA postupom času zneužívali svoju zodpovednosť za kontrolu dodávok dolárov, poprednej svetovej rezervnej meny na vyrovnávanie medzinárodných obchodných účtov medzi národmi. Patrick Barron to na stránkach mises prirovnáva k jednotlivcovi, ktorý dostane „kúzelnú šekovú knižku“. Prostredníctvom nej dokáže vypísať toľko šekov za toľko peňazí, koľko si želá. Príjemcovia týchto šekov ich môžu odovzdať iným iba prostredníctvom bežného obchodného styku. Postupom času sa majiteľ čarovnej šekovej knižky stáva čoraz nezodpovednejším a financuje všetky druhy sociálnych a vojnových iniciatív.

Dolárové rezervy sa prirodzene zvyšujú na úrovne úplne nepotrebné pre mierovú výmenu. Ceny začínajú rásť čoraz rýchlejšie. Potom reformné konzorcium zostaví tím, ktorý ponúkne alternatívnu rezervnú menu, ktorá by oslabila dopyt po držbe dolárov. Keď dopyt po dolároch klesne, jeho cena musí klesnúť, pokiaľ neklesne jeho ponuka. To všetko už svet videl, a to nielen v menej rozvinutých krajinách ako Zimbabwe. USA sa podľa Barrona ocitnú v rovnakej pasci, akú zažila nemecká Weimarská republika po 1. svetovej vojne.

Reichsbank, nemecká centrálna banka, tlačila papierové marky, aby upokojila mocné volebné obvody v Nemecku. Postupne, ako Ríšska banka tlačila viac peňazí, kúpna sila papierových mariek klesla. A v tom bola pasca. Rastúce ceny viedli silné voličské skupiny k tomu, aby požadovali zvýšenie miezd a výhod. Priemyselné odborové zväzy, štátni úradníci, poberatelia sociálnych dávok, starobní dôchodcovia, ktorých celoživotné úspory boli zdecimované, všetci požadovali viac peňazí. Rástol počet štrajkov aj násilie. Reichsbank teda vytlačila viac peňazí... čo, samozrejme, jednoducho viedlo k vyšším cenám a ďalšiemu kolu zvyšovania platov, čo viedlo k ešte vyšším cenám, až kým sa papierová mena nestala cennejšou ako tapeta než peniaze.

Prečo vláda Weimarskej republiky naďalej zvyšovala platby a prečo Ríšska banka pokračovala v tlačení papierových bankoviek? Našlo sa mnoho sofistikovaných odpovedí, ako napríklad, že vláda a Ríšska banka úmyselne zničili papierovú menu, aby zmarili finančné podmienky Versaillskej zmluvy, v ktorej bolo porazenému Nemecku nariadené zaplatiť reparácie spojeneckým mocnostiam. Najjednoduchšou odpoveďou však je, že obaja verili, že v kríze nie je iná možnosť, ako zvýšiť platy a tlačiť peniaze. Zdalo sa, že silné voličské jednotky musia byť v krátkom čase upokojené. Ale krátkodobá taktika všetko len zhoršila. Neexistovala ani politická vôľa, ani ekonomické chápanie potreby skoncovať s nadmerným míňaním a znehodnocovaním meny a znášať dopady, ktoré to vyvolalo.

Zatiaľ, čo Reichsbank vo Weimarskej republike musela tlačiť fyzické peniaze, dnes Federálnej rezervnej banke USA stačí kliknúť na niekoľko tlačidiel na počítači. Keď ceny rastú, silné skupiny požadujú viac peňazí, aby sa im neznížila životná úroveň. Keďže vláda míňa peniaze niekoho iného, pristupuje na tieto požiadavky. V tom vidí Barron analógiu s minulosťou. Zdanlivý nedostatok nepriaznivých dôsledkov (všetky z dlhodobého hľadiska) a výhody tlače peňazí v krátkodobom horizonte viedli k prudkej reakcii ministerstva financií USA a Federálnej rezervnej banky, aby zvýšili ponuku peňazí a znížili úrokové sadzby pri akomkoľvek ekonomickom probléme.

Aj vo Veľkej Británii spôsobil nedostatok energie rast cien. Reakciou vlády bolo prisľúbiť peniaze domácnostiam. Zvýšiť štátny deficit, čo si vyžaduje viac tlače peňazí. Hrozí hyperinflácia, keď výmenná hodnota libry na menových trhoch prudko klesá. Bank of England bola nútená zvýšiť úrokové sadzby a teraz sa štátny dlh stal nedostupným. Banka, ako slúžka vlády, použila jediný politicky prípustný prostriedok nápravy, ktorý pozná: tlačiareň peňazí na jej počítačoch je nútená pracovať na maximum, len aby držala krok.

Odkiaľ má vláda peniaze? Štát a samospráva získavajú peniaze zo štátnych a miestnych daní. Takže vlastníkom nehnuteľností sa zvýšia dane, aby zaplatili za udržiavanie škôl, polície atď. Príjemcovia sociálneho zabezpečenia musia byť, samozrejme, kompenzovaní, takže dane zo mzdy sa zvyšujú, čo obmedzuje podnikanie. Tovar sa stáva menej konkurencieschopnými na národnom a svetovom trhu.

Barron pripúšťa, že to, čo udialo v Británii, môže nastať aj v USA. Cenové špirály budú naďalej ničiť všetko, čo im stojí v ceste, až kým dolár úplne nestratí svoju kúpnu silu a spoločnosť neupadne do chaosu. A ani jeden politik z tisícky nechápe, čo sa stalo, alebo ak tomu rozumie, nemá politickú vôľu niečo s tým urobiť. Tým niečím Patrick Barron myslí znížiť verejné výdavky, zlikvidovať Fed a naviazať dolár na stále významné americké zlaté rezervy.