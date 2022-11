Kryptomeny sa vo štvrtok popoludní po prudkom páde stabilizovali

dnes 15:46 -

Kryptomeny sa vo štvrtok popoludní predbežne stabilizovali po prudkom páde, ktorý spustili problémy druhej najväčšej kryptoburzy na svete FTX.

Cena bitcoinu v noci na štvrtok klesla pod hranicu 16.000 USD (15.938 eur) prvýkrát od konca roka 2020. Najväčšia a najznámejšia kryptomena neskôr zmazala väčšinu strát a vo štvrtok okolo 15.15 h SEČ sa predávala s mínusom 0,75 % (v priebehu 24 hodín) po 17.495,39 USD.

Natívny token burzy FTX FTT tento týždeň stratil 90 % svojej hodnoty a jeho cena sa pokúšala stabilizovať na úrovni okolo 2,90 USD, keď predtým padla na rekordné minimum okolo 1,50 USD.

FTX sa dostala do problémov s likviditou a hľadá spôsoby získania kapitálu, čo vyvolalo obavy, že by to mohlo zasiahnuť celé odvetvie. V utorok (8. 11.) prišla správa, že ju zrejme prevezme najväčšia svetová kryptomenová platforma Binance, pričom obe firmy sa už predbežne dohodli. Binance však po tom, ako preskúmala účtovné knihy FTX, od akvizície a záchrany FTX odstúpila. FTX údajne potrebuje až 8 miliárd USD.