Slováci menia názor: Po počiatočnej podpore už novú daň zo sladených nápojov nechcú! (prieskum)

PRIESKUM Väčšina Slovákov so zavedením dane zo sladených nápojov nesúhlasí.

Konsolidácia verejných financií sa dotýka azda každého z nás. Vláda sa však už od jej nástupu obzvlášť zamerala na získanie dodatočných finančných prostriedkov prostredníctvom vyššieho zdanenia negatívnych externalít. V decembri minulého roka tak schválila vyššiu spotrebnú daň z tabaku a liehu, no predmetom balíka opatrení bolo aj zvýšenie DPH na alkohol v reštauráciách. Od budúceho roku si však pravdepodobne priplatia aj konzumenti sladených nápojov. Ako vnímajú novú spotrebnú daň Slováci a koľko z nich je proti?

Myšlienka zavedenia spotrebnej dane zo sladených nápojov je tu s nami viac ako pol roka. Už na začiatku októbra 2023 bola totiž súčasťou balíka konsolidačných opatrení, ktorý predstavila bývalá úradnícka vláda. Aktuálne je však zavedenie opäť bližšie k realite, keďže mierne pozmenený návrh schválila vláda SR. Zdaneniu sa po pripomienkovom konaní síce vyhnú sladené mliečne nápoje, liečivá, nápoje na rastlinnej báze, výživové doplnky či rôzne prípravky pre športovcov, základná podstata však ostáva rovnaká a za väčšinu sladených nápojov, sirupov či energetických drinkov si priplatíme.

Nápoje s pridaným cukrom a sladidlami budú zdanené sadzbou 15 centov na liter, väčšina energetických nápojov 30 centov na liter a pri koncentrátoch, ktoré predstavujú najmä sirupy, bude sadzba 1,05 eura za liter. Zdaneniu budú podliehať aj deťmi obľúbené šumienky. Tie sa predražia o 4,30 eura na kilogram. Ako vnímajú novú „daň z cukru“ Slováci sme sa spýtali v nedávnom online prieskume, ktorý v apríli pre web oPeniazoch.sk na vzorke 506 respondentov vypracovala spoločnosť ResSolution Group.

Nová daň nám nevonia

Hoci bol prieskum realizovaný ešte pred vyradením úzkej skupiny výrobkov a nápojov v pripomienkovom konaní (viac sa dočítate v článku na tomto odkaze), dodatočné zdanenie nápojov s pridaným cukrom a sladidlami zdá sa Slovákom príliš nevonia. Až 35 percent respondentov so zdanením sladených nápojov určite nesúhlasí a k negatívne vnímajúcej skupine sa pridáva ďalších 20 percent opýtaných, ktorí s návrhom skôr nesúhlasia. Naopak výrazne pozitívny postoj má ku dodatočnému zdaneniu 16,8 percenta respondentov a skôr s ním súhlasí 22,3 percenta opýtaných. Vyjadriť sa nevedelo niečo viac ako 5 percent dopytovaných osôb.

Vyrovnané výsledky v odpovediach boli zaznamenané v jednotlivých regiónoch Slovenska, čo sa však nedá povedať o rozdielnych vzdelanostných skupinách. Respondenti so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity sa totiž k dodatočnému zdaňovaniu stavajú negatívne v bezmála 61 percentách odpovedí, zatiaľ čo u vysokoškolsky vzdelaných respondentov je to iba niečo vyše 46 percent. Práve najvzdelanejšia skupina schvaľuje dodatočné zdanenie v každej druhej odpovedi.

Rozdiely možno nájsť aj v odpovediach medzi vekovými skupinami. Mladí (15 až 34 rokov) súhlasia s novou daňou iba v 27 percentách, zatiaľ čo u staršej generácie nad 55 rokov je to až o 20 percent viac. Mladí sú tak naopak rázne proti, keďže až 65,5 percenta respondentov z tejto skupiny s daňou zo sladených nápojov určite alebo skôr nesúhlasí. U opýtaných v pokročilejšom veku je to bezmála 50 percent.

Nálada sa za pol roka zmenila

Zaujímavosťou je, že podobne stavaný prieskum realizovaný v októbri minulého roka mal v porovnaní so súčasnosťou značne rozdielne výsledky. Vtedy na otázku, či by mala vláda preferovať v rámci konsolidačného balíčku zavedenie spotrebnej dane zo sladených nápojov, odpovedalo až 40 percent respondentov kladne, zatiaľ čo proti bolo iba niečo viac ako 21 percent. Faktom však je, že vtedy neboli známe žiadne parametre prípadnej novej dane.

Je tak zrejmé, že zvýšenie povedomia o dodatočnom zdanení zvýšilo aj podiel opýtaných, ktorí zdražovanie pocítiť nechcú. Medzičasom totiž ministerstvo jednoznačne ukázalo, ako by sa zavedenie novej dane podpísalo na cenovkách sladených nápojov alebo prípravkov, z ktorých nápoje možno vyrobiť. V niektorých prípadoch ide pritom o zdražovanie v desiatkach percent. Viac o pripravovanej dani si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.

Pomôže zdanenie lepšiemu zdraviu?

Otázkou ostáva aj nakoľko prospešné bude dodatočné zdaňovanie pre štátny rozpočet. Analytici ministerstva financií síce odhadujú, že daň by mala v budúcom roku priniesť do štátnej kasy asi 80 miliónov eur, no viacerí odborníci upozorňujú, že tento pohľad je iba jedna strana mince. S vyššou cenou sa totiž môže o niečo prepadnúť spotreba, čo je potencionálnou hrozbou ďalšieho zvyšovania cien týchto produktov, keďže výrobcovia budú musieť kompenzovať nižšie predaje. Vysoké ceny môžu navyše prinútiť obyvateľov pohraničných oblastí nakupovať v zahraničí, čo by malo za následok odliv daňových príjmov.

Istý nie je ani pozitívny účinok na zdravie, keďže aj to je jeden z argumentov zavedenia novej dane. Príkladom z minulosti môže byť Dánsko, ktoré sa v roku 2014 rozhodlo zrušiť predmetnú daň, pretože podľa dostupných dát sa úroveň spotreby sladených nápojov pohybovala nezávisle od zavedenia dane. Obyvatelia Dánska navyše nakupovali tieto produkty vo veľkom za hranicami. Celkové účinky dane zo sladených nápojov na Slovensku tak pravdepodobne uvidíme až v budúcom roku po jej zavedení.