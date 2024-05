Rusko zháňa peniaze na svoj vojnový rozpočet: Vyšším daniam sa nevyhnú ľudia ani firmy!

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Rusko chce zaviesť dodatočnú progresívnu sadzbu dane z príjmu pre tých, ktorí zarábajú viac ako 2,4 milióna rubľov ročne, čo je zhruba 20-tisíc eur. Plánuje tiež zvýšiť dane z ťažby nerastných surovín pre výrobcov hnojív a výrobcov železnej rudy. O utorkovom návrhu ministerstva financií informovala agentúra Reuters.

Zmeny ruských daňových zákonov by mali nadobudnúť účinnosť od roku 2025. Podľa odhadov ministerstva financií, ktoré citovala tlačová agentúra Interfax, by v tomto roku priniesli rozpočtu dodatočné príjmy 2,6 bilióna rubľov.

Prezident Vladimir Putin navrhol vyššie dane pre firmy a bohatých jednotlivcov krátko predtým, ako si v marci zabezpečil ďalšie šesťročné funkčné obdobie. Rusko vkladá finančné prostriedky do obranného sektora, aby mohlo financovať svoju inváziu na Ukrajinu.

Daň z príjmu predstavuje v súčasnosti pre väčšinu ľudí v Rusku 13 percent. Niektorí ľudia s vyššími príjmami platia sadzbu 15 percent.

Dopad by mal byť obmedzený na vybranú skupinu pracujúcich

„Daňové zmeny sa dotknú iba 3,2 percenta pracovnej sily, teda dvoch miliónov ľudí z 64 miliónov zamestnancov s ročným príjmom vyšším ako 2,4 milióna rubľov,“ uviedol minister financií Anton Siluanov. Rovná daň vo výške 13 percent bola v Rusku zavedená v roku 2001, na začiatku Putinovho prvého funkčného obdobia. Od roku 2021 platí 15-percentná sadzba pre ľudí s príjmom nad päť miliónov rubľov.

Ako dodáva web moscowtimes.ru, navrhované zvyšovanie daní je podľa ministra financií Siluanova v podstate spoločenskou objednávkou. „Ruská spoločnosť má už dlho silný dopyt po sociálnej spravodlivosti, vrátane progresívneho zdaňovania,“ cituje ministra na základe vyjadrení pre agentúru TASS. Dane v Rusku pritom podľa neho zostanú aj po zvýšení konkurencieschopné v porovnaní s inými krajinami.

Podarí sa Rusku udržať svoj rozpočet napriek vysokým výdavkom na vojnu? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ministerstvo tiež navrhlo zvýšiť sadzbu dane z príjmu právnických osôb z 20 na 25 percent. Zdôvodnilo to tým, že rastie podiel ziskových firiem v ekonomike. Zvýšenie dane z príjmu právnických osôb by do rozpočtu v roku 2025 prinieslo 1,6 bilióna rubľov, do roku 2030 potom 11,1 bilióna rubľov, uviedla s odvolaním sa na dôvodovú správu ministerstva financií agentúra Interfax.

Navrhované daňové zmeny zahŕňajú aj zvýšenie daní pre výrobcov hnojív a výrobcov železnej rudy. Daň z ťažby nerastných surovín pre výrobcov železnej rudy by sa zvýšila 1,15-krát, pre výrobcov uhličitanu draselného 2,3-krát a pre výrobcov fosforečných hnojív by sa zdvojnásobila.

Peniaze na financovanie vojny

Zvýšenie daní má pritom podľa hlavného ruského ekonóma Bloomberg Economics Alexandra Isakova pomôcť Putinovi financovať jeho vojnu na Ukrajine. Ako dodáva moscowtimes.ru, tento rok totiž federálny rozpočet vynaloží na obranu rekordných 10,8 bilióna rubľov a podiel vojenských výdavkov v štátnej pokladnici, ktorý dosahuje takmer 30 percent, bude od čias Sovietskeho zväzu bezprecedentne najvyšší.

Zvýšenie daní však môže mať ďalšie konzekvencie pre ruskú ekonomiku. Dodatočné daňové zaťaženie totiž podľa Isakova zníži odliv kapitálu a tiež tlak na rubeľ. Ľudia budú totiž nútení namiesto nákupu cudzej meny alebo pokusu o presun úspor do zahraničia dať peniaze jednoducho štátu. Putin navyše podľa Isakova potrebuje peniaze aj na financovanie svojich opatrení na podporu pôrodnosti, ktorá sa prepadla na najnižšie úrovne od prelomu milénia.