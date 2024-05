Prepúšťanie v štátnej správe? Podľa Slovákov skvelý nápad, súhlasili by aj s radikálnym rezom! (prieskum)

PRIESKUM Možnosť zásadného prepúšťania naznačil premiér Robert Fico už na začiatku apríla. Foto: TASR

Konsolidácia verejných financií s ohľadom na stabilný ekonomický rast je pre aktuálnu vládu jedna z hlavných priorít. Preto už v decembri minulého roku schválila konsolidačný balík, ktorý nielenže predražil tabak či alkohol, ale súčasťou bolo aj zavedenie mimoriadneho bankového odvodu či zníženie príspevku do druhého piliera. Podľa nedávnych vyjadrení premiéra Fica by však stav verejných financií mohlo zlepšiť aj výraznejšie prepúšťanie zamestnancov štátnej správy. Zdá sa, že verejnosť by tento krok podporila.

Aj napriek tomu, že deficit štátneho rozpočtu by v tomto roku mal mierne poklesnúť, stále zostáva v hlboko záporných číslach. Kabinet Roberta Fica tak musí nájsť aj ďalšie riešenia na naplnenie štátnej kasy. Jedno z nich predostrel ešte v apríli sám predseda vlády, ktorý vidí priestor na šetrenie v prepúšťaní zamestnancov štátnej správy. Nešlo by však o niekoľko desiatok či stoviek pracovníkov ale o zamestnanie by mohli prísť tisícky ľudí.

„Možno teraz vyplaším zamestnancov ústrednej štátnej správy, ale myslím si, že 30-percentný rez by absolútne nebol viditeľný,“ uviedol premiér. Podľa jeho názoru by aj po tomto výraznom škrte mali ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy minimálne taký istý, pokiaľ nie ešte lepší výkon, ako doteraz. Na to, ako vnímajú potencionálne prepúšťanie štátnych pracovníkov Slováci, sme sa pýtali v nedávnom online prieskume, ktorý pre web oPeniazoch.sk realizovala v apríli na vzorke 506 respondentov spoločnosť ResSolution Group.

Za prepúšťanie je väčšina Slovákov

Podľa výsledkov prieskumu je zrejmé, že Slováci nie sú spokojní s prezamestnanosťou na ministerstvách a úradoch. Až 38,5 percenta respondentov by totiž určite súhlasilo so znižovaním počtu štátnych zamestnancov a skôr by súhlasilo 29,5 percenta opýtaných. Naopak zásadne proti prepúšťaniu je iba 8,8 percenta dopytovaných osôb a miernejší odmietavý postoj vyjadrilo 11 percent respondentov. K predmetnej téme sa nevedelo vyjadriť 12,1 percenta opýtaných.

Z pohľadu jednotlivých dopytovaných skupín má prepúšťanie najsilnejšiu podporu u respondentov starších ako 55 rokov, ktorí tento krok podporujú v dokopy až 86 percentách odpovedí, zatiaľ čo vo vekovej skupine 15 - 34 rokov by s prepúšťaním určite alebo skôr súhlasilo iba niečo vyše 50 percent opýtaných. Mladí sú navyše skupinou s najnegatívnejším postojom k prepúšťaniu, keďže odpovede určite proti alebo skôr proti boli označené vo viac ako 30 percentách prípadov.

Zníženie počtu zamestnancov o desiatky percent?

Dôležitou otázkou však ostáva aj aké veľké prepúšťanie bez negatívnych dopadov na ich činnosť by ministerstvá a štátne úrady uniesli. Sám premiér totiž v apríli priznal, že prejavený názor je iba jeho politické presvedčenie, ale definitívne rozhodnutie bude musieť padnúť na koaličnej rade po debatách s jednotlivými rezortmi. Výsledky prieskumu však aj v tejto otázke ukazujú, že verejnosť sa s vyjadreniami premiéra relatívne zhoduje a Slováci by prepúšťali vo veľkom.

Asi 7 percent respondentov je názoru, že bez negatívnych vplyvov na činnosť by mohlo byť prepustených do 10 percent zamestnancov štátnej správy. Zníženie pracovníkov o 10 až 14 percent by prijalo takmer 20 percent opýtaných a 15 až 19 percent štátnych zamestnancov by prepustilo približne 10 percent respondentov. Výrazne prepúšťanie medzi 20 až 29 percentami by privítalo 27,5 percenta opýtaných a 30 až 39-percentné zníženie stavu zamestnancov bez negatívnych dopadov sa zdá adekvátne 15,4 percentám opýtaných. Ešte vyššie percento zníženia počtu zamestnancov by neurobilo negatívne škody podľa vyše 20 percent opýtaných.

Minister práce s prepúšťaním už začal, rezort školstva sa mu pravdepodobne vyhne

Najväčšie pohyby v stavoch zamestnancov sa od nástupu nového vedenia zatiaľ udiali na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Šéf rezortu Erik Tomáš na začiatku mája vyhlásil, že ministerstvo už ukončilo spoluprácu s asi stovkou pracovníkov, ktorí boli zamestnaní na trvalý pracovný pomer a o ďalšiu stovku znížili aj počet pracovníkov na dohodu. Stále to však nemusí byť konečný počet, keďže ďalšie možnosti prepúšťania preveruje personálno-procesný audit.

O optimalizácii sa už hovorí aj na ministerstve vnútra, hospodárstva či ďalších rezortoch, no finálne počty sú aktuálne v stave riešenia. Naopak minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že vzhľadom na aktuálne úlohy jeho rezort nemá priestor na znižovanie stavu zamestnancov. "Úlohy, ktoré máme na ministerstve, predovšetkým z realizácie a implementácie plánu obnovy, si vyžadujú ďalšie zdroje, takže určite v tejto oblasti nevieme hľadať žiadnu ďalšiu optimalizáciu," informoval Drucker. Či sa tak odvážne plány znižovania počtu štátnych zamestnancov o desiatky percent premenia na realitu ukáže až čas.