Najziskovejšou firmou u nás sa stali Slovenské elektrárne: Ako sa im podarilo zarobiť vyše pol miliardy eur?

Na snímke sekundárna časť tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Foto: TASR

S čistým ziskom 558 miliónov eur sa z výroby elektriny stal najviac lukratívny biznis u nás.

Z historickej straty do rekordného zisku. Prevádzkovateľ našich jadrových elektrární zarobil v minulom roku 558 miliónov eur pri tržbách 4,8 miliardy a dostal sa na prvú priečku spoločností s najvyššími ziskami. Na druhé miesto spomedzi firiem, ktoré už zverejnili svoje hospodárske výsledky, tak odsunul Slovenskú sporiteľňu, ktorá rovnako zaznamenala fantastický rok. V predchádzajúcom období pritom Slovenské elektrárne zaknihovali stratu 217 miliónov eur. Rozhodujúcim faktorom bolo plnohodnotné spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce.

Akcie Slovenských elektrární si medzi seba delia Slovenská republika, taliansky energetický moloch Enel a český miliardár Daniel Křetínský. Jeho Energetický a průmyslový holding sa však po dostavbe Mochoviec a vycúvaní Enelu z projektu stane najväčším dvojtretinovým akcionárom.

Rekordná výroba, rekordné zisky

Za rekordnými hospodárskymi výsledkami energetikov bolo spustenie nového bloku jadrovej elektrárne a výhodné ceny elektriny. Tie minulý rok hrali výrobcovi do karát. Náklady na ich obstaranie mal o celé dve miliardy nižšie ako v predchádzajúcom roku 2022. K výsledku prispeli aj ďalšie faktory.

Kľúčovou udalosťou minulého roka bolo plnohodnotné pripojenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce k slovenskej elektrickej sieti. Nový blok dodá elektrinu pre takmer pol milióna domácností ročne a produkuje minimum skleníkových plynov zodpovedných za globálne zmeny klímy. „Predovšetkým sme mali historicky rekordnú výrobu z jadra, naše existujúce bloky vygenerovali historické objemy energie. Výrazne k tomu prispelo aj pripojenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do siete. Od konca januára minulého roku sme mohli začať predávať elektrinu aj z tohto nízkoemisného zdroja,“ potvrdzuje generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Podarí sa Slovenským elektrárňam udržať vysokú ziskovosť aj v ďalších rokoch? Áno Nie Odoslať odpoveď

Vlajková loď spoločnosti - jadrové elektrárne – poslali do siete 17-tisíc gigawatthodín energie. Výrobu potiahli aj vodné elektrárne, ktorých výroba bola najvyššia od roku 2010. Tie dodali takmer 1,9 terawatthodín elektriny, takmer 10 percent z celkovej dodávky.

Elektrárne patria medzi najväčšie firmy na Slovensku nielen v čistom zisku, ale aj celkovými tržbami. Tie sa po mimoriadnom roku 2022 znížili o 4 percentá na 4 miliardy a 860 miliónov. Stále sú však o celých 70 percent vyššie ako boli v roku 2021.

Redukcia zadlženia a masívne odchody do penzie

Firma v súlade s celkovou stratégiou Energetického a priemyselného holdingu Daniela Křetínského znižuje svoje celkové zadlženie. Záväzky z bankových úverov sa znížili o 139 miliónov na 4,07 miliardy a zisk z minulého roka sa použije na ich ďalšie znižovanie. Akcionári uviedli, že dlh je stále príliš vysoký a prioritou je jeho zníženie, ktoré potrvá niekoľko rokov. Tento rok sa tak nemôžu tešiť na výplatu dividendy.

Zisky firmy negatívne zasiahla inflácia jadrového paliva, to podľa vyjadrení vedenia spoločnosti zdraželo takmer trojnásobne. Problémom je tiež vysoký priemerný vek zamestnancov spoločnosti. Spôsobuje masívne odchody do dôchodku, ktoré ešte urýchlili reformy Matovičovej vlády. Tie umožnili ľuďom odchádzať do penzie už po odpracovaní 40 rokov. Za posledných niekoľko rokov firme odišlo 1400 ľudí a tento rok počítajú s odchodom ďalších troch stoviek zamestnancov. V čase historicky najnižšej nezamestnanosti je problém nájsť kvalitných a skúsených ľudí.

Tretí blok Mochoviec má za sebou už aj prvú úspešnú generálnu odstávku vo svojom krátkom fungovaní a naplno zásobuje sieť elektrinou. Novinkou je aj zmena vo vedení. Novým riaditeľom jadrových elektrární na Slovensku bude Richard Davis s viac ako 35 ročnými skúsenosťami z jadrovej energetiky.