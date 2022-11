Kríza na trhu s kryptomenami: Jedna z kľúčových búrz zápasí o svoju existenciu

Zdroj: oPeniazoch

Svetom kryptomien zamávala správa o finančných problémoch kyptomenovej burzy FXT. Informácie o výkazoch Alameda Research, významného investičného fondu, ktorý je s burzou úzko prepojený, naznačili, že veľkú časť súvahy Alamedy tvoria tokeny FTX, známe ako FTT. Aj keď na tom samo osebe nie je nič zlé, ukazuje to, že fungovanie fondu je založené primárne na tokene vydanom samotnou burzou a nie nezávislým aktívom, ako je fiat mena alebo iná kryptomena. Token je navyše len veľmi málo likvidný.

Na vlne tejto správy sa najväčšia kryptomenová burza sveta Binance rozhodla predať všetky svoje rezervy tokenov burzy FTX v hodnote 2,1 miliardy dolárov z obáv o finančnú stabilitu burzy FTX a pokles hodnoty tokenu. To vyvolalo neistotu aj u investorov, a burza FTX zaznamenala masívne výbery, čo poslalo cenu FTT tokenu hlboko do červených čísel so stratou viac ako 80%. Výbery boli v utorok popoludní dokonca pozastavené.

Možné obavy z krachu ďalšieho významného hráča krypto trhu sa preniesli na celý sektor kryptomien. Bitcoin sa prepadol pod 18 000 dolárov a Ethereum kleslo pod 1 200 dolárov.

Bude záchranou akvizícia?

Turbulencie na krátky čas pomohlo zmierniť oznámenie, že burza FXT požiadala v tejto krízovej situácii Binance o pomoc a spoločnosti sa dohodli na akvizícii. Firmy podpísali predbežnú nezáväznú dohodu o prevzatí.

Ako uviedol zakladateľ Binance, Changpeng Zhao, ide o vysoko dynamickú situáciu, ktorá sa posudzuje v reálnom čase a Binance má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. Zároveň dodal, že hodnota FTT tokenu bude v nasledujúcich dňoch vysoko volatilná v závislosti od nadchádzajúceho vývoja a prebiehajúcej hĺbkovej analýzy.

Dohoda medzi Binance a FTX tiež vyvolala obavy o potenciálne narušenie pravidiel hospodárskej súťaže a nedodržanie protimonopolných zákonov v USA, ako aj v medzinárodnom meradle.

Dohoda môže naraziť

V Spojených štátoch zákony, ako je napr. Shermanov zákon, zakazujú konkurentom konať tak, aby sa vzájomne zachraňovali. Binance je najväčšia burza s kryptomenami na svete, zatiaľ čo FTX doteraz patrila do prvej pätice. Aj keď ide v prípade dohody o predaj neamerického podniku FTX spoločnosti Binance, mohlo by ísť podľa profesora Amsterdamskej univerzity, Thibaulta Schrepela, ktorý sa špecializuje na blockchain a protimonopolné zákony, o nezákonnú dohodu, keďže bude mať dopad na celú spoločnosť.

Zdá sa tak, že dohoda medzi firmami je len na začiatku niekoľkomesačného právneho procesu.

Panika na trhoch s kryptomenami tak ešte zrejme nie je zažehnaná. Trhy pokračovali v poklese aj v stredu, Bitcoin sa popoludní obchodoval pri cene 17 500 USD a Ethereum tesne nad úrovňou 1 200 dolárov.

