SEPS uvoľnil pre lokálne zdroje OZE kapacitu na pripojenie ďalších 136,4 MW

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) zvýšila kapacitu na pripojenie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie z vetra a slnka o ďalších 136,4 megawattov (MW). Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek.

"V prvom rade reagujeme na krízovú situáciu označovanú ako klimatická kríza, v druhom rade reagujeme na vojnu na Ukrajine a závislosť Slovenska od ruských energetických zdrojov," priblížil Klimek. Generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun dodal, že zvýšenie kapacity na pripojenie nových OZE umožnila zmena technických podmienok a nové prepočty. Pripojených by podľa neho mohla byť približne tisícka záujemcov najmä zo samospráv, nemocníc, verejných inštitúcií či malých a stredných podnikateľov. V prípade lokálnych zdrojov je kapacita pripojenia obmedzená ich maximálnym odberom.

Na základe nových pravidiel pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrizačnej sústavy budú prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vybavovať žiadosti o pripojenie lokálnych zdrojov bez započítavania schváleného inštalovaného výkonu týchto zdrojov do limitov sústavy. A to nielen z pohľadu flexibility, ale aj z pohľadu priepustnosti sústavy. Žiadateľom bude schválený inštalovaný výkon prideľovaný jednotlivými prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav podľa ich technických a obchodných podmienok.

Najviac, takmer 58 MW, je určených pre západné Slovensko, Stredoslovenská distribučná má k dispozícii necelých 30 MW a takmer 50 MW je určených pre východné Slovensko.