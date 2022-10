Sága Musk a Twitter: Do centrály mikroblogovacej siete miliardár prišiel s umývadlom v ruke

Zdroj: oPeniazoch

Už v piatok by mal vyvrcholiť nekonečný príbeh Muskovho prevzatia spoločnosti Twitter. Dovtedy dala totiž poverená sudkyňa lehotu Twitteru aj Muskovi na naplnenie uzavretej dohody o prevzatí v sume 44 miliárd amerických dolárov, z ktorej chcel však neskôr šéf automobilky Tesla vycúvať. Firma ho za to zažalovala. Ak sa teda miliardár do 28. októbra nestane vlastníkom Twitteru, začne súdny proces.

Medzičasom sa však ukazuje, že transakcia sa po mesiacoch turbulencií napokon sfinalizuje a Musk sa stane vlastníkom Twitteru. To by mohli naznačovať aj Muskove aktivity zo stredy, teda dvoma dňami pred uplynutím spomínanej lehoty.

Centrála spoločnosti Twitter v San Franciscu.

Chief Twit: S úsmevom a s umývadlom v ruke

Musk totiž v stredu s úsmevom prišiel do centrály Twitteru v San Franciscu s umývadlom v ruke. Celú túto ceremóniu pritom uverejnil priamo na svojom konte na mikroblogovacej sieti Twitter s popisom "Entering Twitter HQ – let that sink in!" Teda niečo v zmysle: Nechajme to vsiaknuť. Okrem toho si zmenil popis vo svojom konte na Twitteri na "Chief Twit" a upravil miesto pôsobenia na "Twitter HQ", teda centrála spoločnosti Twitter.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Odkaz zamestnancom?

Čo tým všetkých chcel naznačiť, nie je úplne zrejmé. Každopádne veľkú radosť z jeho príchodu zrejme nemajú zamestnanci spoločnosti, ktorí to môžu vnímať ako odkaz smerovaný k nim. Len nedávno totiž zdroje denníka The Washington Post informovali, že Musk chce v Twitteri zrušiť 75 % pracovných miest, čo by sa dotklo viac ako 5000 zamestnancov. Mal o tom údajne informovať investorov.

Firma síce následne upokojovala, že žiadne veľké prepúšťanie sa nechystá, faktom však je, že znižovanie zamestnanosti v Twitteri sa plánovalo bez ohľadu na nového vlastníka. Súčasné vedenie Twitteru totiž plánovalo, že do konca budúceho roka zníži mzdy v spoločnosti spolu zhruba o 800 miliónov dolárov. To je číslo, ktoré by znamenalo odchod bezmála štvrtiny zamestnancov.