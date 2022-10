Šéf belgickej centrálnej banky: Neprekvapilo by ma, ak by ECB zvýšila sadzby nad 3 %

Zdroj: oPeniazoch;TASR

Európska centrálna banka na svojom júlovom zasadnutí zvýšila sadzby z -0,5 % na nulu, čo je prvé zvýšenie po 11 rokoch, po tom, čo od roku 2014 držala sadzby v zápornom pásme. Septembrové zvýšenie základnej depozitnej sadzby ECB na 0,75 % znamenalo, že sadzby boli v reálnom vyjadrení stále negatívne, povedal Pierre Wunsch, guvernér Národnej banky Belgicka. „Skutočné“ úrokové sadzby sú upravené o infláciu, ktorá v septembri dosiahla v eurozóne rekordných 10 % a predpokladá sa, že za rok bude v priemere 8,1 %. ECB musí pri zohľadnení inflácie zvýšiť úrokové sadzby do kladných hodnôt, a to aj napriek rizikám recesie, povedal pre CNBC šéf belgickej centrálnej banky.

Ekonomika eurozóny v druhom štvrťroku rástla a nezamestnanosť je rekordne nízka, napriek tomu mnohí analytici očakávajú recesiu vzhľadom na obmedzenia dodávok energie, rastúce sadzby a vysokú infláciu.

Wunsch je presvedčený, že Európa je dnes viac-menej v technickej recesii a že sadzby budú musieť byť skutočne pozitívne. Kedy presne by sa tak malo stať a aká bude úroková sadzba nekonkretizovasl, pretože to bude závisieť od vplyvu spomalenia ekonomiky na infláciu a od spôsobu výpočtu reálnej sadzby. Dodal však, že kľúčová sadzba bude do konca roka „s najväčšou pravdepodobnosťou“ musieť byť nad 2 %.



"Tvrdili sme, že to, čo sa deje v Európe, je iné ako v Spojenom kráľovstve a v USA, ale za posledných šesť mesiacov nebol smer, ktorým sme sa uberali, až taký odlišný. Takže stavím sa, že to bude viac ako 2 % a nebol by som prekvapený, keby sme v určitom bode museli ísť nad 3 %,“ povedal Wunsch na výročnom stretnutí Medzinárodného menového fondu a Skupiny Svetovej banky v hlavnom meste Spojených štátov amerických.

Americká centrálna banka, ktorá balansuje medzi vysokou infláciou a potenciálnou recesiou, zvýšila svoju kľúčovú sadzbu na úroveň 3 % – 3,25 %, čo je najviac od začiatku roka 2008. Očakáva sa, že v roku 2023 dosiahnu úrokové sadzby 4,6 percenta. V roku 2024 predpovedajú členovia Fedu pokles sadzieb na 3,9 percenta, čo je viac ako predchádzajúca prognóza na úrovni 3,4 percenta.

Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v septembri o 0,4 % a medziročne o 8,2 %, podľa štatistických údajov zverejnených vo štvrtok. Trhy teraz očakávajú, že Fed by mohol v novembri a decembri zaviesť postupné zvyšovanie sadzieb o 0,75 percentuálneho bodu.