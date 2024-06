Na hybridné teplárenské projekty pôjde z modernizačného fondu 150 miliónov eur

Minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: TASR

Na hybridné teplárenské projekty pôjde z modernizačného fondu viac ako 150 miliónov eur. Výzvu na predkladanie projektov plánuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR spustiť v najbližších dňoch. Podporiť tak chcú teplárenské spoločnosti, ktoré nielen teplo vyrábajú, ale aj exportujú ďalším príjemcom. Informovali o tom v utorok na tlačovom brífingu minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).

„Ďalšie investície pôjdu do hybridných teplárenských výziev. To znamená, tým teplárom, ktorí nielen teplo vyrábajú, ale aj exportujú, aj ďalším príjemcom. Táto výzva bude spustená v najbližších dňoch. Pôjde tam opäť viac ako 150 miliónov eur,“ priblížil Taraba.

Pripomenul, že rezorty už do spoločných projektov investovali vyše 150 miliónov eur v rámci prvej a druhej výzvy. Financie išli najmä do teplárenstva a najväčším prijímateľom bola štátna teplárenská spoločnosť.

Zelený vodík

V novej výzve plánujú rezorty smerovať financie aj do podpory zeleného vodíka, keďže podľa Tarabu Slovensko patrí k významným výrobcom elektrickej energie z vody. Finančne chcú podporiť aj rozvoj a modernizáciu prenosovej sústavy na Slovensku.

Ministerka hospodárstva priblížila, že do prostredia teplárenstva má byť do roku 2030 z modernizačného fondu alokovaná približne jedna miliarda eur. O poskytnutie dotácie sa môžu uchádzať nielen štandardní výrobcovia tepla, ale aj ďalšie subjekty.

„Pôjde predovšetkým o tie subjekty, ktorých predmetom podnikania nie je výlučne len výroba či distribúcia tepla, chladu, energie, avšak dodávajú teplo aj priamo alebo prostredníctvom distribučných spoločností do všeobecného systému centrálneho zásobovania teplom, ak majú povolenie, respektíve predmet podnikania zo zákona o tepelnej energetike,“ doplnila Saková. Prízvukovala tiež, že každé jedno euro, ktoré ide do jednotlivých projektov z modernizačného fondu, sa nezapočítava do vstupnej ceny tepla.