Praha: Havlová predala väčšinový podiel v Paláci Lucerna

Pohľad na Prahu, hlavné mesto Českej republiky. Foto: pixabay.com/Pexels

Dagmar Havlová predala väčšinový podiel v pražskom Paláci Lucerna za takmer miliardu korún (zhruba 40 miliónov eur) skupine BTL. Švagrinej prezidenta Václava Havla zostal podiel 25 percent. Uviedol to v pondelok server Forbes na základe vyjadrenia Havlovej a technického riaditeľa BTL Tomáša Drbala. Peniaze z predaja budú podľa Havlovej využité na rekonštrukciu objektu, ktorý je od roku 2017 národnou kultúrnou pamiatkou.

Doterajšia jediná majiteľka Lucerny vložila podľa Forbesu Lucernu do novovytvorenej spoločnosti Palác PL. V nej má teraz podiel 75 percent firma BTL Healthcare Technologies, ktorej vlastníkom je podľa Evidencie skutočných majiteľov Jan Vild, a zvyšná štvrtina ďalej patrí Dagmar Havlovej, vdove po Ivanovi Havlovi. „S Honzom Vildom sa poznáme od revolúcie,“ povedala Havlová Forbesu. „Miliardárov, ktorí by Lucernu zhltli, je veľa. Pre mňa bolo dôležité spojiť sa s niekým, kto zachová tradíciu, hodnoty a spoločenský účel celého miesta,“ dodala.

Na predaj podielu v Lucerne sa Havlová rozhodla pre vysoké náklady na opravy paláca. „Všetko pôjde na rozsiahle rekonštrukcie a do súvisiacich opráv, ja si z obchodu peniaze neodnášam,“ uviedla k predaju. Výnos z predaja pomôže podľa Forbesu pokryť úvery na skoršiu rekonštrukciu vzduchotechniky alebo inštaláciu výťahu pre handicapovaných. V pláne sú do budúcnosti obnovy historického zábradlia na strešných terasách, časti paláca smerom do Štěpánskej ulice, pasáží alebo portálov.

Havlová vraj Lucernu povedie ďalej

„V Česku sme na zelenej lúke vznikli, vyrástli na českých ľuďoch a myslíme si, že máme krajine čo vracať. Presne ľuďom by mala Lucerna slúžiť,“ povedal Forbesu Drbal zo skupiny BTL. Havlová podľa neho Lucernu ďalej povedie.

Lucernu medzi Vodičkovou a Štěpánskou ulicou postavil Vácslav Havel, dedko neskoršieho prezidenta Václava Havla a jeho brata Ivana. Čoskoro po svojom vzniku sa stala centrom kultúrneho a spoločenského života v Prahe. Po roku 1948 bola znárodnená, v roku 1992 palác dostali späť v reštitúcii Václav a Ivan Havlovci. Nasledovali spory a komplikácie, po ktorých súdy rozhodli, že celá budova patrí žene Ivana Havla Dagmar Havlovej.