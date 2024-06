Na východ mieri miliónová investícia: Košická firma s ukrajinským pozadím chce oživiť výrobu v zabudnutej fabrike!

Ilustračné foto: freepik.com/ onlyyouqj

Jedna z pobočiek niekdajšieho strojárskeho podniku Vihorlat na východe Slovenska by mohla znova ožiť. Košická firma ARM servis chce totiž obnoviť výrobu v areáli bývalého závodu spoločnosti v Sobranciach.

Strojárska výroba v Sobranciach by sa mohla po rokoch zabudnutia opäť obnoviť. Košická spoločnosť ARM servis totiž predložila úradom posudzujúcim vplyv na životné prostredie na posúdenie projekt obnovenia prevádzky v areáli bývalej pobočky strojárskej firmy Vihorlat, ktorá zostala roky nevyužívaná. Po novom by sa tam mali vyrábať produkty z ocele pre zbrojársky priemysel. Investícia za 14 miliónov eur by pritom mala priniesť aj vyše dve stovky pracovných miest.

„Účelom navrhovanej činnosti je obnovenie prevádzky existujúceho výrobného areálu Vihorlat v Sobranciach, ktorý bol roky nevyužívaný a v minulosti slúžil na strojársku výrobu,“ uvádza spoločnosť vo svojom zámere s tým, že v areáli plánuje vyrábať a opracúvať oceľové valcované výrobky. Do priestorov bývalého štátneho podniku pritom plánuje inštalovať technológie na výrobu kovových puzdier pre delostrelecké náboje.

Začiatok prác na budovaní novej prevádzky v areáli podniku Vihorlat pritom ARM servis plánuje už na november tohto roka. Práce by mali trvať do konca roka 2026 a samotná výroba by mala byť spustená v januári 2027. Súčasťou investície s odhadovanými nákladmi 14 miliónov eur má byť pritom prestavba existujúcej haly, vybudovanie novej haly lakovne a 22 kV vedenia a trafostanice.

Do výrobných priestorov by následne mala byť inštalovaná technológia na výrobu oceľových puzdier. Prvá fáza výroby pritom počíta s výrobou troch typov muničných puzdier s označením HE 122 mm, HE 155 mm a HB HE 155 mm. Ročná kapacita výroby sa predpokladá na 100-tisíc kusov puzdier. Samotná výroba by pritom do Sobraniec mala priniesť 220 nových pracovných miest.

Spoločnosť ARM servis je pritom od minulého roka väčšinovo vlastnená firmou SK Special Goods Trading, za ktorou stojí UA Special Goods Trading so sídlom na americkej Floride. Podľa verejných záznamov ju pritom ovládajú pôvodom Ukrajinci a ide o spoločnosť participujúcu na viacerých projektoch zameraných na pomoc Ukrajine.