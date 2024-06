Kryptomeny sa dostávajú na druhú koľaj: Investorov láka nový fenomén!

Foto: unsplash.com/Traxer

Bitcoin, ako aj ďalšie kryptomeny, majú z sebou jeden z najhorších týždňov v tomto roku. Aktuálny negatívny trend bude pritom podľa analytika ťažké zvrátiť. Kryptomeny sa totiž postupne dostávajú na druhú koľaj, kam ich vytláča záujem investorov o umelú inteligenciu a aktíva, ktoré s ňou majú niečo spoločné.

Vývoj trhu s kryptomenami je podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho v posledných týždňoch výrazne negatívny. Ceny hlavných kryptomien ako je Bitcoin alebo Ethereum za posledný mesiac poklesli o približne 10 percent. Vývoj na alternatívnych kryptomenách taktiež nebol pozitívny a za posledných 30 dní sa niektoré, ako napríklad Dogecoin prepadli až o 30 percent.

„Kryptomeny ako Cardano, Solana alebo Ripple taktiež klesali od 23 – 10 percent. Bitcoin navyše za posledné tri mesiace zostáva za tradičnými investičnými nástrojmi ako sú akcie, zlato alebo dlhopisy. Od začiatku roka je však napriek nepriaznivému kvartálu stále vyššie o 44 percent,“ dodáva pre web oPeniazoch.sk Nemky.

Takýto negatívny sentiment prichádzal podľa analytika primárne po sérii makroekonomických údajov zo Spojených štátov, ktoré naznačovali, že vysoké sadzby nastavené centrálnou bankou tu s nami ostanú ešte dlhšie, ako sa čakalo. Prvé veľké údaje prišli z trhu práce o dátach o zmenách v platoch mimo poľnohospodárskeho sektora, ktoré naznačili väčší prílev nových pracovníkov, ako sa čakalo.

Na druhej strane však dáta o nižšej spotrebiteľskej inflácii načrtli o čosi lepší scenár s pomalším rastom cien. Následne však zasadala centrálna banka Fed, ktorá jasne ukázala investorom svoje predikcie, jednak o vyššej inflácii ako komunikovala v projekciách v 1. kvartáli, ale taktiež predpokladá už iba jedno zníženie sadzieb do konca tohto roka, oproti predošlým trom. To pravdepodobne prinútilo investorov začať vyberať zisky zo svojich pozícií na kryptomenách a uložiť ich do menej rizikových aktív, ako napríklad štátnych dlhopisov. „To sme videli taktiež na dátach ohľadom odlevu kapitálu z bitcoinových ETF fondov, z ktorých v minulom týždni odišlo viac ako pol miliardy dolárov,“ dodáva Marek Nemky.

Bitcoin v posledných týždňoch taktiež porušil svoju pozitívnu koreláciu s akciovým trhom, ktorá tu bola od začiatku roka. Dôvodom je, že zatiaľ čo akciový trh rastie z dôvodu neustáleho prehodnotenia potenciálneho rastu ziskovosti spoločností vďaka rozmachu umelej inteligencie, tak Bitcoin reaguje skôr na makroekonomické správy a výhľad vývoja krátkodobých úrokových sadzieb. Taktiež v súčasnosti naratív okolo umelej inteligencie skôr podľa analytika láka retailových investorov nakupovať aktíva, ktoré s ňou majú niečo spoločné a kryptomeny sa tak v súčasnosti dostávajú na druhú koľaj.

„V súčasnosti zvrátenie klesajúceho trendu bude náročné, keďže fundamenty ako bolo bitcoinové ETF alebo halving už sú vyčerpané a za nami. Najbližšia psychologická hranica sa tak nachádza na úrovni 58 tisíc dolárov. Pokiaľ investori nebudú ochotní za takúto cenu navýšiť svoje nákupy, myslím si, že by sme mohli následne bitcoin vidieť aj na 51 tisíc dolárov,“ avizuje Nemky.