Refinancovanie výhodnej hypotéky sa odporúča podľa experta konzultovať

dnes 9:01

Úroky na hypotékach budú s veľkou pravdepodobnosťou na Slovensku naďalej rásť. Môže to zapríčiniť zdražovanie peňazí avizované Európskou centrálnou bankou (ECB). Napriek tomu odborníci radia refinancovanie výhodnej hypotéky skonzultovať s profesionálom. Upozornil na to odborný garant pre bankový sektor a kapitálový trh maklérskej spoločnosti Universal maklérsky dom Vladimír Mandzák.

"Ak chce klient refinancovať úver mimo konca fixácie, zaplatí poplatok 1 % zo zostatku istiny. Zároveň platí poplatok za poskytnutie novej hypotéky, poplatok za vklad záložných zmlúv do katastra a v niektorých prípadoch je nutný aj nový znalecký posudok," vysvetľuje Mandzák.

Banky však majú rôzne akcie, kde sú niektoré z týchto poplatkov odpustené alebo preplácané novou bankou. Preto ľuďom odborník odporúča obrátiť sa na finančného poradcu, aby vykalkuloval, s akou predpokladanou úsporou môžu počítať.

Splátky vyššie aj o stovky eur

Príkladom je na základe slov profesionála bežný úver na 120 000 eur so splatnosťou 30 rokov. Pri sadzbe 0,9 % ročne, aká bola reálna na jar tohto roku, je mesačná splátka na úrovni 380,48 eura. Pri rovnakej sume, no v týchto dňoch aktuálnej sadzbe 2,8 %, je už splátka 493,07 eura. Ak by úrok stúpol na 4 % ročne, narástla by splátka až na 572,90 eura mesačne.

Táto situácia je pritom pravdepodobná. Príčinou je aj ostatné zvýšenie základných úrokových sadzieb ECB o 75 bázických bodov. Jej významní predstavitelia podľa odborníka tiež avizovali, že pre zníženie inflácie bude nutné sadzby zvýšiť aj v budúcnosti. To bude mať priamy vplyv na podmienky, za akých si medzi sebou dokážu požičiavať komerčné banky.

Dôležité preto je, na ako dlho má dlžník aktuálny úrok fixovaný a koľko z úveru už splatil. Je totiž rozdiel, či môže výhodný úrok z minulosti využívať ešte niekoľko rokov alebo iba pár mesiacov, vysvetlil profesionál.

Možnosť refinancovania

Dodal, že v prvom prípade dlžníkovi do obdobia vypršania fixácie významnejšie klesne aj nesplatená časť istiny. Na základe toho môže byť refinancovanie pri výročí fixácie ešte výhodnejšie, keďže nová hypotéka bude na nižšiu sumu a odpadne aj poplatok za predčasné splatenie tej starej.

Ak bude však dlžníkovi výhodný úrok platiť už iba niekoľko mesiacov, treba brať do úvahy aj to, či je možné, aby sa za tento čas zvýšili úroky natoľko, že sa okamžité refinancovanie vyplatí. "Vždy je lepšie nechať si prepočítať alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy," pripomína Mandzák. Napriek tomu podľa neho platí, že kto chce kúpiť nehnuteľnosť a potrebuje úver, nemal by ho odkladať a čakať.