Štúdia: Ceny plynu by v EÚ mohli do roku 2026 výrazne klesnúť

Vyplýva to z dnes zverejnenej štúdie, ktorú na zákazku nemeckého plynárenského zväzu Zukunft Gas vypracoval Energohospodársky inštitút univerzity v Kolíne nad Rýnom (EWI).



Podľa inštitútu by sa do roku 2030 mohli stať najväčším dodávateľom plynu do Európskej únie Spojené štáty. Okrem iného vďaka plynu z USA sa chce Európa zbaviť energetickej závislosti na Rusku.



Podľa EWI odobrali v minulom roku štáty EÚ z 361 miliárd kubických metrov plynu 147 miliárd z Ruska, 82 miliárd z Nórska a len 22 miliárd z USA. Už v roku 2026 by odber zo Spojených štátov mohol pri vysokom dopyte a bez odberu ruského plynu predstavovať až 130 miliárd kubických metrov. Naopak význam Kataru, s ktorým európske štáty vrátane Nemecka o dovoze rokujú, bude podľa štúdie iba obmedzený.



Inštitút vo svojom modeli kombinoval rôzne scenáre pre vysoký aj nízky dopyt po plyne a tiež možnosť plného, čiastočného alebo žiadneho zapojenia Ruska do obchodovania s plynom Únie. Na vývoj ceny tejto suroviny potom bude mať podiel výšky dopytu a európskej dovoznej kapacity.



"Rýchla výstavba LNG terminálov v Európe odstráni úzke dovozné hrdlá a zjednotí ceny plynu v Európe av Ázii," povedal na tlačovej konferencii šéf zväzu Timm Kehler.







Inštitút EWI ale neočakáva, že by sa veľkoobchodné ceny plynu v severozápadnej Európe dostali na úroveň roku 2018, kedy boli vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku v priemere najnižšie za posledných 20 rokov. Aby sa tak stalo, počíta inštitút pri vysokom i nízkom dopyte aspoň s čiastočným zapojením Ruska do obchodovania. Úplne bez ruského plynu predpokladá EWI návrat k cenám z roku 2021 do roku 2026 pri nízkom dopyte, a v roku 2030 pri vysokom.



"Pri celosvetovo klesajúcom dopyte ale môže byť cenová úroveň z roku 2018 dosiahnutá do roku 2030 aj bez ruského plynu," dodal Kehler.

Cenovú hladinu TTF na rok 2018 uvádza EWI 24 eur za megawatthodinu, respektíve 54 eur za megawatthodinu na rok 2021, kedy bola v celoročnom priemere posledných dvadsiatich rokov najvyššia.



Európske štáty budujú LNG terminály kvôli neistým dodávkam plynu z Ruska, ktoré sú výsledkom ruskej invázie na Ukrajinu a následných západných sankcií. Význam skvapalneného plynu tak bude pre Európu v budúcnosti zásadný. V minulom roku dovoz plynu do EÚ cez plynovody predstavoval 75 percent, do roku 2030 by ale mohol klesnúť na 40 percent celkového dovozu.