Neodsudzujme ekonomický rast, dokáže byť ekologický

Trojica autorov Matthias Schmelzer, Aaron Vansintjan a Andrea Vetter vo svojej nedávnej knihe The Future is Degrowth tvrdia, že post-Covidová inflácia bola spôsobená predovšetkým inherentnou nestabilitou kapitalistického systému. Prišlo to vo forme problémov s globálnymi dodávateľskými reťazcami a infláciou cien aktív, ktorá pramenila z opatrení vlády v reakcii na pandémiu. Keďže ten istý systém je podľa ich názoru zodpovedný aj za spôsobenie zmeny klímy, odklon od nej a obmedzenie hospodárskeho rastu, na ktorý sa obracia, dokáže zabiť dve muchy jednou ranou.



Argumenty ako tieto pripomínajú, a sú priamo ovplyvnené, slávnou vedeckou správou spred 50 rokov s názvom Limits to Growth. Napísala ho skupina výskumníkov poverených think-tankom Rímskeho klubu a varovala pred „prestrelením a kolapsom“ globálnej ekonomiky do 100 rokov. Vedci predpovedajú, že tento pokles bude spôsobený exponenciálnym rastom populácie, industrializáciou, znečistením, produkciou potravín a vyčerpaním zdrojov. Odpoveďou podľa nich by bolo posunúť sa do stavu ekonomickej a ekologickej stability, dlhodobo udržateľnej.



Keď počas ropnej krízy v októbri 1973 až marci 1974 štvornásobne vzrástli ceny ropy, považovalo sa to za potvrdenie predpovede správy o dramatickom náraste ceny ropy. Napriek tomu, ropný šok nebol spôsobený nedostatkom zdrojov, ale geopolitikou. Saudskoarabský a ropný kartel OPEC uvalili na západ ropné embargo na protest proti americkému vyzbrojovaniu Izraela vo vojnách proti Sýrii a Egyptu.



Podobné nepochopenie je jadrom argumentov dnešných „degrowtherov“ (protirastových zástancov) o kríze životných nákladov. Nedostatok ropy a plynu, ktorý spôsobuje prudko rastúce ceny, je spôsobený najmä ukrajinskou vojnou a poklesom dodávok v dôsledku toho, že veľké spoločnosti menej investujú do výroby kvôli agende nulových emisií.