Bloomberg: Rusko ponúka ázijským krajinám ropu so zľavou až 30 percent

Ponuka zliav môže byť známkou toho, že sa Rusko snaží odvrátiť snahu skupiny vyspelých krajín G7 o presadenie plánu, ktorý by umožnil tretím stranám ľahšie nakupovať ruskú ropu, ale za nízku cenu stanovenú západnými krajinami. Server Politico napísal, že Irán môže pomôcť Rusku obísť sankcie a obchodovať s ropou.

Postup Ruska ale tiež môže byť snahou zaistiť si náhradných odberateľov pre ropu, ktorú v súčasnosti predáva do Európy.

Šieste kolo sankcií, ktoré Európska únia zaviedla voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, zahŕňa zákaz ruskej ropy. Zahŕňa ale aj zákaz pre tretie krajiny, aby využívali pri nákupe ruskej ropy firmy z EÚ pre poistenie a finančné služby. Tento zákaz nadobudne platnosť 5. decembra. Americkí úradníci sa ale obávajú, že súčasný rámec by citeľne zvýšil ceny ropy a priniesol Rusku výrazné zisky.

Niektoré európske krajiny podporili myšlienku výnimky zo zákazu poistenia pre ropu, ak by sa predávala za cenu pod medzinárodne stanoveným stropom. Iné krajiny ale uviedli, že takýto systém by fungoval iba v prípade, že by s účasťou v tomto programe súhlasili významní ázijskí odberatelia ruskej ropy, najmä Indie.

Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že krajiny G7 o návrhu vážne diskutujú. Podľa neho ale ide o zložitú záležitosť, ktorá by vyžadovala podporu ďalších krajín, ak by mala byť funkčná.

Zatiaľ nie je jasné, ako sa k plánu postaví väčšina ázijských krajín. Niekoľko krajín už mu verejne vyjadrilo podporu. Podľa zdrojov sa však India zdráha pripojiť k systému cenových stropov, pretože jej priemyselné spoločnosti majú obavy, že by mohli prísť o možnosť nakupovať zľavnenú ruskú ropu.

Predstavitelia G7 sa snažia vypracovať podrobnosť o tom, ako by mal byť cenový strop stanovený. Zástancovia plánu tvrdia, že aj v prípade, že sa veľké krajiny k dojednaniu oficiálne nepripoja, mohlo by to pomôcť znížiť príjmy Ruska z predaja ropy, pretože aj tieto krajiny by získali ďalšiu páku na Moskvu pri vyjednávaní výhodnejších ropných kontraktov. Dôležité bude ale aj to, na akej úrovni bude cenový strop stanovený.

V prípade prijatia plánu cenového stropu by EÚ musela zmeniť svoj sankčný balík, ktorý bol prijatý po dlhej a ťažkej debate. Maďarsko, ktoré zdržiavalo dohodu o sankciách na ruský energetický sektor, dalo najavo, že bude proti akémukoľvek obmedzeniu cien ropy.

Ak bude obnovená medzinárodná dohoda o iránskom jadrovom programe, umožní to Rusku obísť sankcie a dostať na trh svoju ropu prostredníctvom Iránu. S odvolaním sa na západných diplomatov to napísal server Politico.

Podľa týchto zdrojov pripravujú Irán a Rusko výmenný mechanizmus. Rozhodujúce bude, či sa podarí dospieť k zhode, ktorá obnoví dohodu známu ako JCPOA z roku 2015. Tá rušila protiiránske sankcie a ukladala Iránu obmedziť jadrový program. Po odstúpení Spojených štátov od dohody v roku 2018 Washington americké sankcie proti Iránu obnovil. Proti Rusku boli rozsiahle sankcie zo strany USA, Európskej únie i ďalších krajín zavedené v tomto roku kvôli ruskej invázii na Ukrajinu. Sankcie okrem iného zakazujú ropné obchodovanie s Teheránom aj Moskvou.

Európska únia ako garant rozhovorov o obnove JCPOA odovzdala účastníkom rokovania konečný text dohody. Irán požaduje určité zmeny, USA sa k nemu zatiaľ nevyjadrili.

Výmenný mechanizmus pripravovaný Teheránom a Moskvou počíta podľa zdrojov Politico s tým, že by Irán kupoval ruskú ropu na vlastné využitie a svoju vyvážal v mene Ruska, čím by Rusku poskytol úľavu od sankcií. "Irán je na tento účel dobrý partner. Rusko má problémy a Irán kapacitu," povedal jeden z diplomatov.

Politico tiež píše, že si Irán s Ruskom nedávno vymenili delegácie finančníkov a obchodníkov, ktorí na pláne pracujú. Západ by zrejme nemohol Irán za túto výpomoc Rusku potrestať, pretože by nechcel ohroziť čerstvo uzavretú dohodu o jadrovom programe.