Nemecko by malo spustiť zablokovaný plynovod Severný prúd 2

Nemecko by malo umožniť sprevádzkovanie zablokovaného plynovodu Severný prúd 2, "aby Nemci počas zimy nemrzli a priemysel neutrpel obrovské škody". Povedal to v piatok podpredseda nemeckého parlamentu Wolfgang Kubicki. TASR o tom informuje na základe správy serveru Politico.

Plynovod Severný prúd 2 je už dokončený, Nemecko však po útoku Ruska na Ukrajinu koncom februára rozhodlo, že neumožní spustenie projektu do prevádzky. Teraz Kubicki, člen Slobodných demokratov (FDP), vyzval na spustenie plynovodu "v čo najkratšom čase," čo by Nemecku umožnilo naplniť zásobníky na zimu. To vyvolalo podráždené reakcie z Ukrajiny, kde minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že "závislosť od ruského plynu zabíja".

Kubicki však vyhlásil, že "nevidí žiadny rozumný dôvod na nesprevádzkovanie plynovodu, keďže Nemecko aj tak odoberá plyn od Ruska prostredníctvom staršej plynovodnej tepny Severný prúd 1. Ten prechádza rovnakou trasou z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora. "Dovoz ruského plynu prostredníctvom Severného prúdu 2 nie je o nič viac nemorálny ako jeho dovoz cez Severný prúd 1. Je to iba iné potrubie," povedal Kubicki.

Dodávky cez Severný prúd 1 klesli medzičasom na 20 % jeho prepravnej kapacity, dôvodom čoho sú podľa plynárenského koncernu Gazprom sankcie Európskej únie a s tým spojené technické problémy na plynovode. Brusel aj Berlín však tieto tvrdenia odmietajú a poukazujú na politické dôvody výrazného zníženia dodávok.

V tejto súvislosti Kubicki dodal, že sprevádzkovanie Severného prúdu 2 by ukázalo, či ruský prezident Vladimir Putin je ochotný zvýšiť dodávky plynu do Nemecka. Putin minulý mesiac v súvislosti s problémami dodávok cez Severný prúd 1 totiž uviedol, že "je k dispozícii ešte jedna trasa, ktorá je pripravená. Tou je plynovod Severný prúd 2. Stačí ho sprevádzkovať".

Okrem Ukrajiny vyhlásenia Kubického skritizovali aj niektorí členovia FDP. Ako povedala poslankyňa za FDP a predsedníčka výboru Bundestagu pre obranu Marie-Agnes Stracková Zimmermannová, "Severný prúd 2 je mŕtvy".