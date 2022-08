Ružová budúcnosť a priveľké očakávania: Štyri omyly investorov a centrálnych bankárov

Zdroj: Project Syndicate

Foto: getty images

dnes 0:16 -

Veríte na rozprávky? Ak áno, pravdepodobne by ste v súčasnosti mohli zarobiť dobré peniaze ako finančný obchodník alebo získať moc a prestíž ako centrálny bankár.



Zatiaľ čo ročná inflácia v eurozóne, USA a Spojenom kráľovstve vyletela na 40-ročné maximá a po lete pravdepodobne dosiahne dvojciferné hodnoty, zdá sa, že finančné trhy a centrálne banky veria , že vojna proti prudkým nárastom cien sa do Vianoc skončí a že úrokové sadzby začnú klesať na jar budúceho roka. Ak sa tak stane, svetová ekonomika sa čoskoro vráti do finančne perfektných podmienok, ktorá investorov fascinovala posledné desaťročie: ani príliš horúco, ani príliš chladno a vždy tak akurát na zisk. Ako z rozprávky o Zlatovláske.

Optimizmus investorov možno vidieť v biliónoch dolárov, ktoré sa nedávno vsadili na tri úzko súvisiace trhové stávky. Peňažné trhy teraz predpovedajú , že úrokové sadzby v USA vyvrcholia pod 3,5 % v januári 2023 a potom od budúceho apríla klesnú na približne 2,5 % začiatkom roka 2024. Ceny dlhopisových trhov počítajú s poklesom inflácie v USA z dnešných 9,1 % na iba 2,8 % v decembri 2023. A akciové trhy predpokladajú, že ekonomické spomalenie, ktoré spôsobí túto bezprecedentnú dezinfláciu, bude dostatočne mierne na to, aby sa zisky amerických spoločností v roku 2023 zvýšili o 9 % z tohtoročných rekordných úrovní.



Centrálni bankári sú nervóznejší ako investori, no upokojujú ich ekonomické modely, ktoré sú stále založené na aktualizovaných verziách „hypotézy racionálnych očakávaní“, ktorá tak nešťastne zlyhala počas globálnej finančnej krízy v roku 2008. Tieto modely predpokladajú, že očakávania nízkej inflácie sú kľúčom k udržaniu cenovej stability. Centrálni bankári preto považujú „dobre ukotvené“ inflačné očakávania za dôkaz, že ich politika funguje.



Keď centrálni bankári a trhy nasledujú jeden druhého, obaja budú pravdepodobne vyvedení z omylu. To však len čiastočne vysvetľuje ochotu finančných trhov staviť proti varovaniam významných komentátorov ako Larry Summers, Mohamed El-Erian, Jim O'Neill a Nouriel Roubini o návrate k stagflácii v štýle 70. rokov.



Dnešná dôvera investorov spočíva na štyroch omyloch alebo prinajmenšom kognitívnych predsudkoch.



Prvou kognitívnou zaujatosťou je bagatelizovať a vzdorovať geopolitike. Názor zhrnul legendárny pokyn Nathana Rothschilda v napoleonských vojnách „nakupujte podľa zvuku kanónov“. Profesionálni investori sú hrdí na to, že obchodujú proti panickým retailovým investorom, ktorí predávajú svoje aktíva kvôli vojnám.



Tento protichodný prístup sa často ukázal ako správny, aj keď s jednou jasnou výnimkou. Vojna medzi Izraelom a koalíciou arabských štátov vedených Egyptom a Sýriou v októbri 1973 natrvalo zmenila svetovú ekonomiku spôsobmi, ktoré zničili generáciu príliš sebavedomých investorov. Zľahčovali udalosti, ktoré strašidelne pripomínajú dnešok: energetický šok, prudký nárast inflácie po dlhom období menovej a fiškálnej expanzie a zmätok medzi tvorcami politík, ktorí súčasne čelili vysokej inflácii a rastúcej nezamestnanosti.







Vytlačenie Ruska, jedného z najväčších svetových producentov energie a mnohých ďalších komodít, z globálnych trhov, spustilo ponukový šok, ktorý je prinajmenšom taký závažný ako arabské ropné embargo z rokov 1973-74 a bude trvať roky. Obnovenie cenovej stability si preto teraz bude vyžadovať dlhodobé obmedzenie dopytu, dostatočne tvrdé na to, aby zodpovedalo zníženiu ponuky komodít. To znamená zvýšenie úrokových sadzieb v USA na 5 %, 6 % alebo 7 % namiesto vrcholu 3,4 %, ktorý investori a centrálne banky v súčasnosti predpokladajú. Pavlovovským reflexom investorov je však bagatelizovať tento geopolitický prevrat a namiesto toho sa zamerať na malé úpravy menovej politiky USA.



Tento postoj odráža druhú kognitívnu zaujatosť, zhrnutú v investičnom prísloví „trend je váš priateľ“, čo znamená, že zmeny v ekonomických ukazovateľoch na trhu, ako je inflácia, nezamestnanosť alebo úrokové sadzby, sú dôležitejšie ako ich úrovne. Mnohí investori sa preto domnievajú, že menové podmienky sa stali veľmi prísnymi, pretože centrálne banky zvýšili úrokové sadzby v prírastkoch o 0,75 percentuálneho bodu namiesto zvyčajných 0,25 percentuálneho bodu, a to napriek skutočnosti, že sadzby sú stále oveľa nižšie ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom sprísňovacom cykle.



Podobne sa zdá, že investorov neznepokojuje ani rast inflácie nad 9 %, pretože očakávajú, že do decembra klesne na „len“ 7 %. Podniky a pracovníci v reálnej ekonomike však budú stále svedkami rastu cien najrýchlejším tempom za posledné desaťročia, čo nevyhnutne povedie k cenovým stratégiám spoločností a vyjednávaniam o platoch do roku 2023.



Takýto záver sa zdá byť zrejmý – s výnimkou finančných obchodníkov, ktorí podliehajú tretej kognitívnej zaujatosti: „Nebojujte proti Fedu.“ Toto obľúbené trhové príslovie tvrdí, že akonáhle sa americká centrálna banka vážne zamyslí nad dosiahnutím cieľa, akým je inflačný cieľ, investori by mali vždy predpokladať, že sa im to podarí. Dáva to zmysel, keď je Fed skutočne pripravený urobiť čokoľvek, aby splnil svoje ciele, napríklad jasným úsilím o nízku infláciu bez ohľadu na vplyv na nezamestnanosť, akciové trhy a náklady na obsluhu dlhu. Dnešný Fed sa však tak zameriava na „dobre ukotvené“ inflačné očakávania, že ho neznervózňujú „spätné“ údaje, ktoré naďalej ukazujú, že ceny rastú oveľa rýchlejšie, ako to kedy väčšina firiem a pracovníkov zažila.



To vedie ku konečnému skresleniu: pre väčšinu ľudí je ťažké predstaviť si udalosti, ktoré sa v ich živote nikdy nestali. Pre mnohých investorov a tvorcov politík patrí do tejto kategórie tvrdohlavo vysoká inflácia. Trhová múdrosť vyjadruje túto zaujatosť príslovím, že „neexistujú žiadne nové éry“. Ale nové éry prichádzajú, ako sa svet bolestne dozvedel v roku 1973. A dnešná interakcia Ruska a COVID-19 s menovou a fiškálnou expanziou vytvorila bezprecedentné podmienky, ktoré zaručujú, že obdobie, ktoré nás čaká, bude veľmi odlišné od posledných 40 rokov.



Otázkou je, či budúcu novú éru, po prvý raz za generáciu, ovládne trvalo rýchly rast cien, alebo či po prvý raz v histórii bezbolestne prekonáme inflačnú krízu s negatívnymi reálnymi úrokovými sadzbami a bez vedľajších škôd veľkej recesie. Trhy a centrálne banky s dôverou očakávajú novú, bezstarostnú epochu. Ak majú pravdu, všetci môžeme žiť šťastne až do smrti.



Autorom je Anatole Kaletsky, hlavný ekonóm a spolupredseda Gavekal Dragonomics, autor knihy Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis.