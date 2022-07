Čo sú a ako fungujú FAN tokeny na kryptomenách?

Zdroj: trader 2.0

Na rozdiel od NFT môžete fan tokeny zamieňať. To znamená, že tokeny sa môžu vymeniť za tovar fan klubu, VIP lístky či MERCH daného klubu a rôzne a ďalšie.



Čo ovplyvňuje hodnotu FAN tokenu?

Toto je asi najväčšia zmena. Kryptomenový trh funguje na základe nejakých princípov. Kráľom kryptomien je bitcoin a na základe jeho pohybov sa následne pohybujú aj zvyšné kryptomeny. Bitcoin aj zvyšné altcoiny väčšinou reagujú na to čo sa deje vo svete kryptomien, ale dnes už aj v tom svete ekonomickom.



FAN tokeny však nekopírujú tie pohyby a žijú v podstate vlastným životom. Ak sa pozrieme na ich vnútornú hodnotu, tak pochopíte prečo. Bitcoin je dá sa pvoedať nejaká forma ,,neštátnych peňazí“ a túto funkciu plní dobre. Je to decentralizovaná mena, ktorú už dnes používajú aj veľké firmy. Ethereum má zase trochu iný účel a zameriava sa na smart contracty, decentralizované financie či po novom aj NFT. Tým pádom je jeho vnútorná hodnota o niečo iná ako vnútorná hodnota bitcoinu. Čo sa týka FAN tokenov, tak ich hlavnou úlohou je spájať daný tím a komunitu fanúšikov. Preto aj vnútorná hodnota daného tokenu úplne odlišná od iných kryptomien.



Chiliz ako prvý FAN token.

Token Chiliz je prvým a najvýznamnejším fan tokenom, ktorý vyvolal vytvorenie nových tokenov. Vznklo niekolko fan tokenov ako Manchester City, AC Milána, Juventusu a mnoho ďalších. Tieto meny sú úplne novým prípadom použitia pre krypto, pretože inovácie v blockchaine dosahujú nové maximá.



Ako presne fungujú?

Fanúšikovia si môžu kúpiť fan tokeny a obchodovať s nimi ako s inými kryptomenami. Cenu tokenu všeobecne stanovuje predajca. Podlieha tiež zmenám podľa pohybu trhu a aké populárny je v tom čase token.



Keď používatelia získajú prístup k stanovenému množstvu tokenov, dostanú právo hlasovať o rôznych záležitostiach týkajúcich sa ich obľúbeného klubu. Tieto záležitosti, o ktorých môžu fanúšikovia hlasovať, do značnej miery závisia od klubu, ale mohli by obsahovať napríklad dizajn klubového merchu, miesta zápasov, MVP kategórie a ďalšie.







Tieto výhody umožňujú fanúšikom byť viac zapojení do klubu, ktorí podporujú a pridávajú ďalšiu úroveň pýchy a prestíže, pretože ich cena tokenov sa pravdepodobne zvýši, keď klub v priebehu času rastie.



Tokeny vytvárajú exkluzívnu komunitu najoddanejších fanúšikov. Dávajú nový spôsob, ako sa môžu fanúšikovia zúčastniť vzrušujúceho systému hlasovania a odmeňovania.



Kde ich možno kúpiť?

Množstvo FAN tokenov sa dá nakúpiť na najväčšej a najznámejšej burze Binance. Okrem coinu Chiliz tam viete nakúpiť napríklad aj fanúšikovské tokeny PSG, Porto a ďalších futbalových klubov.

Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0