Škody spôsobené látkami znečisťujúcimi ovzdušie, o ktorých sa od lekára nedozviete

Zdroj: voxeu/oPeniazoch

Foto: getty images

dnes 0:32 -

Znečistenie ovzdušia môže mať významný vplyv na každodenné fungovanie, ekonomickú produkciu a blahobyt jednotlivcov v mestách po celom svete, a to aj pre ľudí, ktorí nemajú žiadny z pozorovateľných zdravotných problémov, ktoré sa zvyčajne pripisujú znečisteniu.

Minulý rok WHO zrevidovala svoje globálne usmernenia pre kvalitu ovzdušia, pričom uznala, že ide o „najväčšiu environmentálnu hrozbu pre ľudské zdravie“ a poznamenala, že „záťaž chorobami vyplývajúcimi zo znečistenia ovzdušia predstavuje aj významnú ekonomickú záťaž“. No bremeno chorôb nie je jediným ekonomickým nákladom vyplývajúcim zo zlej kvality ovzdušia. Dokonca aj pri relatívne nízkych koncentráciách, ktoré sa vyskytujú vo vyspelých krajinách, môže mať významný vplyv na fyzickú aj kognitívnu výkonnosť. Hoci ich nemožno diagnostikovať ako choroby, tieto účinky znečistenia ovzdušia majú významný vplyv na náš ekonomický výkon a blahobyt.



Niektoré z „nezdravotných“ účinkov znečistenia ovzdušia predstavujú krátkodobé zníženia výkonu merané v porovnaní s dňami alebo oblasťami s menším znečistením. Ďalšie vplyvy sú zistiteľné mnoho rokov po expozícii a prejavujú sa ako nahromadené fyziologické poškodenie dostatočne významné na to, aby ovplyvnilo správanie, ale pod hranicou, ktorá by viedla k lekárskej diagnóze. Zistenia naznačujú, že aj malé zlepšenia z relatívne nízkych základných úrovní vystavenia znečisteniu ovzdušia môžu mať zásadné dôsledky pre celé hospodárstvo.







Bezprostredné dôsledky znečistenia ovzdušia zahŕňajú zníženie produktivity práce. Skúmanie účinkov znečistenia ovzdušia na pracovníkov v takých rozdielnych odvetviach, ako je profesionálny šport, výroba odevov, poľnohospodárstvo či súdny systém, zistili, že vystavenie znečisteniu ovzdušia znižuje produktivitu pracovníkov. Ujma spôsobená znečistením ovzdušia nie je len výsledkom zdravotných stavov spôsobených dlhodobou expozíciou. Niekoľko štúdií zistilo, že zvýšenie znečistenia ovzdušia znižuje pracovný čas. Štúdie, ktoré sa zameriavajú na výrobu vo väčšom meradle, namiesto toho, aby sa zameriavali na konkrétne pracoviská alebo mestá, tiež nachádzajú zmysluplný vplyv znečistenia ovzdušia na celkový výkon.

Zistenie, že znečistenie ovzdušia znižuje produktivitu pri fyzicky náročných prácach, je len potvrdením dlhodobých dôkazov o škodlivom vplyve na obehový systém. Nedávny biomedicínsky výskum však tiež naznačil súvislosť medzi znečistením ovzdušia a neurozápalmi v mozgu. Toto prepojenie môže vysvetliť opakované zistenia kognitívnych a behaviorálnych účinkov znečistenia ovzdušia, ktoré je ťažké pripísať kardiovaskulárnym poruchám. Určitá časť literatúry sa venuje problematike, ako znečistenie sťažuje myslenie v akademickom aj neakademickom prostredí. Napríklad ako častice v triedach znižujú skóre univerzitných študentov z oblasti Londýna, alebo ako národný reprezentatívny prieskum v Číne, zistili štatisticky významný vplyv na výsledky testov verbálnej schopnosti.



Niektoré dôkazy tiež naznačujú, že znečistenie nemusí len oslabiť našu duševnú stránku, ale môže viesť aj k zmene rozhodovania, niekedy v celkom neočakávaných súvislostiach. Niekoľko štúdií zistilo, že vyššie znečistenie ovzdušia súvisí s nárastom predsudkov v správaní medzi investormi a analytikmi vo finančnom sektore, čo sa zdá byť spojené s obmedzenou pozornosťou. Tieto zistenia by sa potenciálne mohli rozšíriť na nespočetné množstvo situácií a na kvalifikované servisné profesie. Možno ešte viac znepokojujúce je možné prepojenie medzi znečistením ovzdušia a trestnou činnosťou. Vedci zistili, že vyššie koncentrácie tuhých častíc vedú k nárastu násilnej kriminality v oblastiach Chicaga. Konkrétne nárast tuhých častíc o jednu štandardnú odchýlku zvyšuje násilnú kriminalitu o 2,9 %. Podobne miera znečistenia súvisí so zvýšenou kriminalitou v Londýne.







Doteraz spomínané vplyvy znečistenia ovzdušia sú spôsobené krátkodobými výkyvmi kvality ovzdušia. Opakované vystavovanie sa znečisteniu ovzdušia však môže z dlhodobého hľadiska znížiť aj naše schopnosti prostredníctvom nahromadených škôd. Tieto dôsledky môžu byť obzvlášť závažné, keď sa znečistenie ovzdušia spája s tehotenstvom, s obdobím rýchleho fyzického vývoja, v ktorom sú účinky environmentálnych dopadov ešte zosilnené.



Veľká pozornosť by sa podľa vedcov mala venovať identifikácii účinkov znečistenia ovzdušia (v zmysle určenia, ktorá časť korelácie predstavuje kauzálny vplyv), ako aj pri interpretáciu výsledných odhadov. Ľudia sa nedržia vopred dohodnutých harmonogramov a dovoľujú, aby si znečistenie ovzdušia vybralo svoju daň. Keď sú si toho vedomí, môžu podniknúť kroky na zabránenie znečisteniu ovzdušia (zakúpením respirátorov a vzduchových filtrov, bez vychádzok počas smogových dní), prijmú tiež opatrenia, aby sa vysporiadali s jeho nahromadenými účinkami na svoje telo, bez ohľadu na to, či uznávajú znečistenie ovzdušia ako vinníka. Určitá časť týchto reakcií (napríklad nákup vzduchových filtrov alebo respirátorov) sa merajú ako ekonomický výstup, ale mali by sa náležite považovať za ekonomické náklady na znečistenie. Iné, ako napríklad dlhší čas na štúdium, sa ťažko merajú, ale predstavujú skutočné náklady. Odhady v literatúre zvyčajne zodpovedajú čistým dopadom týchto „vyhýbavých“ a „zlepšovacích“ správaní, ale nie všetky sú merateľné.

Rastúce obavy z vystavenia sa znečisteniu ovzdušia zo zdravotných dôvodov sú opodstatnené. Ale to je len časť celkového obrazu. Je potrebný ďalší výskum, najmä o kognitívnych účinkoch znečistenia ovzdušia a nákladoch, ktoré ľudia vynakladajú, keď sa mu snažia vyhnúť alebo sa s ním vyrovnať. Rastúce množstvo dôkazov naznačuje, že zatiaľ čo mnoho ľudí trpí chorobami spôsobenými znečistením ovzdušia, oveľa väčší počet môže byť negatívne ovplyvnený znečistením ovzdušia, aj keď nikdy nenavštívia ordináciu lekára. Vedci dospeli k záveru, že prakticky každý aspekt ľudského života je ovplyvnený kvalitou nášho ovzdušia. Malo by byť jasné, že do značnej miery sme to, čo dýchame.