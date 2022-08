Peniaze sú emocionálne, osobné finančné rady tomu len zriedka zodpovedajú

Zdroj: voxeu

Opakovanie rovnakých faktov o tom, koľko peňazí by ľudia mali mať na svojom núdzovom sporiacom účte, by nejakým spôsobom mohlo zmeniť ich peňažné návyky. Tento prístup však neberie do úvahy našu ľudskú stránku. Väčšina našich rozhodnutí týkajúcich sa peňazí je emocionálna a to nedokáže zmeniť žiadne množstvo vedomostí o úrokových sadzbách.



Denno-denne môžeme vidieť utrácanie poháňané emóciami a nie logikou. Títo ľudia neurobili nič „zlé“. Robili to, čo väčšina z nás, rozhodovali sa o peniazoch na základe pocitov. Mali by sme porozumieť tomu, ako emócie riadia naše rozhodnutia o peniazoch, zhodnotiť, či naše peniaze idú tam, kam majú, nacvičiť si finančný sebasúcit a vedieť, kedy je čas požiadať o pomoc.



Všetky rozhodnutia sú emocionálne

Je nevyhnutné pochopiť, že emócie riadia väčšinu rozhodovaní. Vieme napríklad, že by sme si v posteli nemali večer čítať nič na telefónoch, pretože to ovplyvňuje kvalitu spánku, no aj tak to robíme. Vieme, že v záujme fyzického a duševného zdravia by sme sa mali pravidelne hýbať, no napriek tomu cvičenie odkladáme. To isté platí aj o peniazoch. Vieme, že by sme mali míňať menej, ako zarobíme, a šetriť na budúcnosť, no pre mnohých ľudí je to naozaj ťažké.



Vzťah jednotlivca k peniazom a emóciám, ktoré vyvolávajú, sa začína už v mladosti. V detskom veku je náš mozog ako špongia, ktorá nasáva informácie. Berieme do úvahy, čo majú naši rovesníci (napríklad ich hračky alebo oblečenie), čo hovoria dospelí (napríklad hádky o peniazoch) a čo sa predáva v televízii, a dávame tomu zmysel. Podľa vedcov z Cambridge si ľudia vo veku 7 rokov osvojujú niektoré základné pojmy súvisiace s finančným správaním.



Človek, ktorý vyrastal v domácnosti a počúval veci ako „veď si to nezoberieš do hrobu, takže by si to mohol utratiť“, od rodičov, ktorí hýrili, podobne sa správajú aj v dospelosti. Ak dieťa absorbovalo správy o tom, že hovoriť o peniazoch je „neslušné“ alebo že ľudia, ktorí zarábajú veľa peňazí, sú „chamtiví“, môže vyrastať v pocite viny, že ide do lukratívnej oblasti, alebo mať problém porozprávať sa so svojím partnerom o peniazoch.



Aby ste dokázali lepšie porozumieť svojmu vzťahu k peniazom, zamyslite sa nad tým, aké pocity vo vás vyvolávajú peniaze. Aké emócie sa objavia, keď zaplatíte kartou, vrátia vám preplatok za kúrenie, alebo si musíte v práci vyjednať lepšie platové podmienky. Cítite sa pokojne a sebavedomo? Alebo vás opantá pocit úzkosti? A možno cítite príjemný nával adrenalínu, čo môže závisieť od scenára.



Stráviť týždeň zapisovaním si emócií, ktoré si spájate s rôznymi finančnými situáciami, keď nastanú, je dobrým prvým krokom k tomu, aby ste si ujasnili, kde je štartovacia línia. Zdokumentujte si, ako sa cítite, keď nakupujete on-line, zavoláte priateľov na drink, otvárate si účty alebo dostávate výplatu. Na konci týždňa si prejdite svoje poznámky a zistite, aké vzorce sa objavia, to vám môže napovedať niečo o vašom vzťahu k peniazom. Či už zistíte, že je vám nepríjemné žiadať od spolubývajúceho časť nájomného, alebo si uvedomíte, že deň po veľkom nákupe zažívate značnú úzkosť, všetko to sú dobré informácie, ktoré o sebe máte.



Nedokážem si urobiť rozpočet

Rozpočtovanie je považované za základný kameň „dobrého vzťahu“ s peniazmi. Mnohé klasické rozpočtové pravidlá však nie sú pre všetkých ľudí praktické. Niektoré rozpočtové pravidlá sú už zastarané a nereálne, ale tiež nedávajú priestor realite, že ľudia si chcú užívať život. Vo svete osobných financií sa tak často spotrebiteľom hovorí, čo by si mali škrtnúť a čo si ešte môžu dopriať. Každodenná návšteva kaviarne, stravovanie sa v reštaurácii, dovolenka... všetci však potrebujeme odpočinok, malé radosti a starostlivosť o seba. A to sú veci, na ktoré často míňame.



Väčším problémom však je, že robiť chyby v rozpočte sa spája s hanbou. Veľa ľudí hovorí, že majú nejaký plán na zostavenie si rozpočtu, zatiaľ čo iní tvrdia, že sa tým netrápia, pretože žijú od výplaty k výplate. Ľudia, ktorí si chcú robiť rozpočet, si neraz urobia plán od odborníka na osobné financie, len aby „zlyhali“ nadmerným výdavkom v určitej kategórii. Následne sa roztočí špirála hanby. „Som taký hlúpy, že míňam peniaze. Nikdy nemôžem dodržať rozpočet,“ myslia si. To im pripomína všetky ostatné prípady, keď prišli o peniaze, napríklad keď zabudli zaplatiť účet načas alebo prečerpali limit na karte. Tieto spomienky slúžia ako ďalší „dôkaz“ v ich mysliach, že sú na tom s peniazmi zle. Táto skúsenosť, spojená s ich ďalšími negatívnymi skúsenosťami s peniazmi, ich môže viesť k tomu, že sa úplne vzdajú rozpočtovania.



Určite je vhodné sledovať si výdavky a zabezpečiť, aby ste nemíňali viac, ako zarábate, ale nemusí to zahŕňať dodržiavanie percent, ktoré pre väčšinu ľudí nebudú fungovať. Lepšie je niekoľko týždňov sledovať si výdavky, aby ste si mohli urobiť predstavu o tom, kam peniaze odchádzajú z vašej domácnosti, odkiaľ prichádzajú. Existujú na to aplikácie, ktoré vám umožňujú jednoducho kontrolovať vašu históriu výdavkov za dlhšie obdobie (napríklad 90 dní) a automaticky za vás kategorizujú vaše výdavky, takže môžete vidieť, koľko peňazí dávate na veci ako jedlo, bývanie, služby, zábava, pôžičky a doprava. Ak budete presne vidieť, kam idú vaše peniaze, pomôže vám to vytvoriť si realistické finančné ciele založené na vašich skutočných výdavkových návykoch, nie na tom, ako by mal podľa nejakého odborníka na financie vyzerať váš život.







Precvičte si finančný súcit

Ľudia sú nedokonalí, všetci sme omylní – to znamená, že nedostatky, chyby a sklamanie sú univerzálne. Finančný súcit so sebou samým je schopnosť rozpoznať, že všetci robíme finančné chyby a to je v poriadku. Na rozdiel od osobných finančných rád, ktoré vyčítajú jednotlivcom, že niečo pokazili, praktizovanie finančného súcitu môže ľuďom pomôcť nebyť k sebe tak prísny. Finančný súcit by ste mohli využiť tak, že si najprv precvičíte určitú všímavosť. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnete a môžete si prejaviť láskavosť a obyčajnú ľudskosť tým, že poviete: „Hoci to nie je ideálne, nie je to ani koniec sveta, že som zmeškal dátum splatnosti. Toto nás v škole predsa neučili. Nie som sám, kto urobil chybu a prišiel o peniaze.“ Keď si precvičíte finančný sebasúcit, udržujte si jeho pozitívny impulz. Urobte všetko preto, aby ste chybu už neopakovali, napríklad si nastavte automatickú platbu, alebo pripomienku v kalendári pripomienku.

Nedovoľte, aby vám hanba zabránila požiadať o pomoc

Hanbíme sa, keď urobíme finančný prešľap a povieme si, akí sme hlúpi kvôli takejto chybe. Môže to byť obzvlášť intenzívne, pretože ľudia majú tendenciu držať veľkú časť svojho finančného života v súkromí. Pri absencii otvorených rozhovorov majú tendenciu predpokladať, že iní sú šikovnejší ako oni, a odsudzujú sa za to, že nie sú na tom finančne lepšie. „Ako môžu všetci ostatní vedieť, čo majú robiť so svojimi peniazmi, a ja nie?,“ čo je jeden z najbežnejších pocitov. Keď zažijeme finančnú hanbu, môže byť ťažké požiadať o pomoc, dozvedieť sa viac o peniazoch alebo podniknúť potrebné kroky na zlepšenie finančného blahobytu.



Povedzme, že ste sa absolvovali trochu divoké nákupy a až po návrate domov ste presne pochopili, koľko ste minuli a že je to príliš veľa. V tomto prípade by ste mohli použiť techniky na zmiernenie hanby. „Dáva to zmysel, že som to prehnal s darčekmi k sviatkom pre blízkych. Potom, čo som dva roky nevidel mnohých členov rodiny, som toho nakúpil viac, ako som plánoval. Môžem ale požiadať priateľa, ktorý vie, že pracujem na tom, aby som míňal menej, aby išiel so mnou a vrátil niektorý tovar a namiesto toho kúpil menšie darčeky.“



Existuje mnoho spôsobov, ako môžete požiadať o finančnú pomoc. Môžete začať s bezplatnými zdrojmi, ako je počúvanie podcastov o peniazoch alebo študovanie literatúry o osobných financiách z knižnice. Ak čítanie a počúvanie nestačí a stále si nie ste istí čo potrebujete urobiť so svojimi osobnými financiami, môžete popremýšľať o absolvovaní bezplatného alebo lacného on-line kurzu, ktoré pokrývajú všetko od zostavovania rozpočtu cez splácanie úveru až po investovanie. Nakoniec, ak potrebujete viac finančného profesionálneho vedenia, zvážte návštevu finančného experta, ktorý má skúsenosti s pomocou ľuďom s emocionálnou stránkou peňazí.

Oslávte svoje peňažné výhry

Určite sa nájdu prípady, keď sa vám na poli financií darilo. Často sa uvádzajú príklady ako sporenie na dovolenku, otvorenie si dôchodkového sporiaceho účtu alebo splatenie dlhov. Mali by ste sa podeliť o pocity spojené s týmito pozitívnymi finančnými krokmi. Keď pracujete na vytváraní zdravého vzťahu k peniazom, nezabudnite si priznať uznanie.



Keďže hanba za peniaze často zatemňuje našu schopnosť oslavovať časy, keď sme urobili pozitívne rozhodnutia, odborníci odporúčajú zaradiť malé spôsoby, ako minúť peniaze, za niečo, čo nám urobí skutočnú radosť a umožní byť hrdý na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Ak napríklad pracujete na šetrení, môžete považovať dosiahnutie určitej sumy za míľnik, ktorý stojí za to osláviť. Keď oslavujeme náš pokrok na ceste, posilňuje to, že sme schopní zlepšiť náš vzťah k peniazom. Výskum zistil , že čím častejšie pociťujeme pocit pokroku, napríklad „malé víťazstvo“, tým je pravdepodobnejšie, že budeme v tomto pozitívnom správaní pokračovať. A čo sa týka financií? Čím viac oslavujeme tieto druhy výhier, tým viac to potvrdzuje, že dokážeme dobre vychádzať s peniazmi.