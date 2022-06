Slovenský holding M-MARKET a.s. prevzal OD Urban Košice

dnes 9:01 -

Historická budova OD Prior stojí na nároží Hlavnej ulice a Kasárenského námestia v Košiciach. Prešla komplexnou rekonštrukciou a v apríli 2021 bola otvorená už ako OD Urban. V júni 2022 obchodný dom prevzal pod svoje krídla slovenský holding M-MARKET a.s.

Po revolúcii obchodný dom kúpil americký K-mart, neskôr britské Tesco a v novom miléniu investor Arkon. Ten ho rekonštruoval a premenoval na OD Urban, pričom vychádzal z mestského charakteru objektu. Koncept obchodného domu má ponúknuť mestský zážitok pri nakupovaní či trávení voľného času. V júni 2022 prevzal OD Urban slovenský holding M-MARKET a.s.

"Dlhodobo sme chceli zaradiť do nášho retailového portfólia aj nákupné centrum v metropole východu, v Košiciach. OD Urban presne spĺňa parametre lokálneho, komunitného, ale pritom mestského nákupného prostredia. Názov preto zachováme a dotvoríme moderné centrum, ktoré si tento objekt a Košičania zaslúžia. Napokon zachované fasádne tvarovky z ručne odlievaného vibrovaného betónu, ktoré navrhla akademická sochárka Jana Bartošová-Vilhanová, budú stále odkazovať na jedinečné genius loci a umenie v architektúre," povedal predseda predstavenstva a prezident spoločnosti M-MARKET, a.s. Marian Šufliarsky a dodal: "V súčasnosti disponujeme s takmer 160 000 m2 komerčných retailových plôch po celom území Slovenska, vrátane našej vlastnej siete lokálnych nákupných centier KOCKA. Našou ambíciou zostáva méta 200 000 m2 do konca roka 2023."

Pôvodný projekt OD Prior vypracovala architektka Růžena Žertová. V bývalom Československu to bol vôbec prvý veľkopriestorový celosortimentový obchodný dom, postavený po II. svetovej vojne. Skolaudovaný a otvorený bol v roku 1968. Pri poslednej rekonštrukcii bol preto kladený mimoriadny dôraz na zachovanie charakteru objektu s kultúrnym a architektonickým významom. OD Urban má 10 000 m2 prenajímateľnej plochy na piatich nadzemných a jednom podzemnom podlaží. Na najvyšších poschodiach sa v súčasnosti nachádzajú kancelárske priestory na prenájom.

Medzi nájomcami sú aktuálne napríklad dm drogerie markt, GECO Tabak, Delikateso, Albi, Pepco, Banquet, Martinus, Minit pekárnička, MiStore, Daffer, Pet Center, People´s Optik, BENU lekáreň a Lidl. "OD Urban sme prevzali s obsadenosťou vyše 80 %. Vzhľadom na to, že bol otvorený v apríli 2021, ide o nadštandard. Protipandemické opatrenia totiž zásadne zabrzdili najmä segment zábavy a gastronómie. Najmä v gastronómii je kritický nedostatok kvalifikovaného personálu. V súčasnosti rokujeme s potenciálnymi nájomcami, ktorí by tieto dva segmenty vhodne doplnili a zároveň boli v súlade s koncepciou mestského nákupného centra," spresňuje M. Šufliarsky.

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.