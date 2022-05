WEF: Platobný systém SWIFT môže byť do piatich rokov nahradený kryptom

Zdroj: zerohedge

Miebach, ktorý sa zúčastnil panela o digitálnych menách centrálnej banky na WEF organizovanom Global Blockchain Business Council, bol jedným z mála účastníkov, ktorí boli ochotní priznať, že systém SWIFT, ktorému dlho dominovali západné záujmy, by sa mohol stať zastaraným. Ich úlohu by mohli do budúcna prebrať digitálne meny centrálnych bánk.



Len pred niekoľkými rokmi boli takéto názory odmietnuté ako „konšpiračná teória“, ale dnes sú už CBDC a blockchainové technológie v centre pozornosti. Nebolo tomu inak ani v Davose 2022. Federálny rezervný systém dokonca začal aktívne verejné diskusie o prehodnotení možnosti maloobchodnej digitálnej meny. Už vlastne každá hlavná centrálna banka na svete presadzuje program digitálnej meny a MMF mimoriadne hlasno hovorí o potrebe globálneho systému digitálnej meny v blízkej budúcnosti, ktorá by zabezpečila „stabilitu“ tvárou v tvár inflačnej kríze.

Len za posledný rok sme svedkami rozvíjajúceho sa trendu obchádzania sankcií NATO v dôsledku vojny na Ukrajine, medzi východnými obchodnými partnermi. Po zablokovaní prístupu k sieti SWIFT, ktorá vládam a centrálnym bankám umožňuje rýchlu a presnú výmenu údajov a prevod obrovského množstva kapitálu, Rusko a jeho spojenci hľadajú alternatívne možnosti. Kremeľ často hovoril o používaní krypto a digitálnych mien na obídenie obmedzení a

Čína v súčasnosti vytvára digitálne produkty, ktoré obídu SWIFT a zúčtovací systém CHIPS (Clearing House Interbank Payment System).



Zdá sa, že západné sankcie len urýchľujú globálny odklon od štruktúr denominovaných v dolároch, no, samozrejme, môže to byť presne to, čo chcú globálne inštitúcie ako WEF a MMF. S množstvom nových CBDC v hre môže byť kolísanie cien rovnako nevyrovnané ako v prípade bitcoinov a iných kryptomien. To znamená, že kúpna sila by bola pre priemerného spotrebiteľa príliš nepredvídateľná. Toto pripravuje pôdu pre skupiny ako MMF a WEF, aby situáciu „zachránili“ zavedením globálneho košového systému, pravdepodobne v rámci koša SDR (Special Drawing Rights), v mene homogenizácie a stabilizácie rôznych trhov CBDC do jedného centralizovaného subjektu.



Len pár vyvolených spomedzi globalistov v Davose bolo ochotných verejne riešiť skutočné dôsledky CBDC. Cieľ globálnej ekonomickej centralizácie je len ako dôsledok ďalekej budúcnosti. Generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard možno nebo ďaleko od pravdy, že plánom CBDC je prevziať globálny obchod oveľa rýchlejšie, ako väčšina ľudí očakáva.