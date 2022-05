Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 20. týždni 2022:Brusel 16. mája - Ruská invázia na Ukrajinu priniesla pre rast ekonomiky EÚ nové výzvy. Reálny rast v EÚ aj v eurozóne sa očakáva na úrovni 2,7 % v roku 2022 a 2,3 % v roku 2023, čo je pokles zo 4 % a 2,8 % (2,7 % v eurozóne) voči predpovediam Európskej komisie (EK) z februára tohto roku. Vyplýva to z jarných ekonomických prognóz, ktoré v pondelok v Bruseli predstavil eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.Brusel 16. mája - Európska komisia (EK) objasnila, ako môžu európske firmy platiť za ruský plyn bez porušenia sankcií Európskej únie (EÚ) proti Moskve. Dôvodom sporu je požiadavka Moskvy, aby zahraniční odberatelia platili za dodávky v rubľoch. Podľa aktualizovaného usmernenia sankcie nebránia odberateľom, aby si otvorili účet v určenej banke. Firmy môžu platiť za ruský plyn, pokiaľ sa platby uskutočnia v menách uvedených v existujúcich kontraktoch a deklarujú dokončenie transakcie v momente úhrady v tejto mene.Luxemburg 17. mája - Ekonomika eurozóny rástla na začiatku roka o niečo rýchlejšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom na sezónne upravenej báze stúpol o 0,3 % po 0,3 % v posledných troch mesiacoch 2021, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade.

V celej Európskej únii (EÚ) sa HDP medzikvartálne zvýšil o 0,4 % % po 0,5 %. V medziročnom porovnaní a na sezónne upravenej báze HDP eurozóny expandoval o 5,1 % po 4,7 % v poslednom kvartáli 2021 a celej EÚ o 5,2 % po predchádzajúcich 4,9 %.Brusel 18. mája - Európska únia má v úmysle zmobilizovať do roku 2030 až 300 miliárd eur (210 miliárd do konca programovacieho obdobia v roku 2027), aby ukončila svoju závislosť od ruskej ropy a plynu. Vyplýva to z plánu REPowerEU, ktorý v stredu predstavila Európska komisia (EK) a ktorý okrem iného navrhuje aj masívne rozšírenie zdrojov obnoviteľnej energie. Mnohomiliardové investície podľa plánov EK pôjdu do plynárenskej infraštruktúry, ropy, avšak značná časť z nich sa venuje čistým energiám.Brusel 18. mája - Predaj nových áut v Európskej únii (EÚ) aj v apríli klesol, a to až o pätinu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Tie ukázali, že problémy s dodávateľským reťazcom v apríli ešte viac otriasli automobilovým priemyslom v EÚ.Luxemburg 18. mája - Inflácia v eurozóne v apríli stagnovala a bola mierne slabšia, než sa predpokladalo. Zostala však na rekordnej úrovni. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 7,4 % rovnako ako v marci, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat a revidoval svoj rýchly odhad z konca apríla, v ktorom počítal so zrýchlením inflácie na 7,5 %. Medziročná inflácia v celej Európskej únii (EÚ) sa v apríli zrýchlila na 8,1 % zo 7,8 % v marci.Londýn/Moskva 20. mája - Rusko v piatok iniciovalo platbu za dva zo svojich externých dlhopisov v snahe odvrátiť hrozbu platobnej neschopnosti. Na budúci týždeň mu totiž vyprší kľúčová licencia v USA, ktorá umožňuje takéto prevody. Ruské ministerstvo financií uviedlo, že poslalo zúčtovaciemu depozitáru peniaze na vyplatenie kupónu v hodnote 71,25 milióna USD za eurobondy denominované v dolároch so splatnosťou v roku 2026 a 26,5 milióna eur za dlhopis splatný v roku 2036.Helsinki 21. mája – Dodávky ruského zemného plynu do Fínska sa v sobotu ráno zastavili, oznámil fínsky štátny energetický koncern Gasum. Došlo k tomu po tom, ako Helsinki odmietli platiť za plyn v rubľoch. Fínsko spolu so Švédskom okrem toho pred niekoľkými dňami podalo žiadosť o členstvo v NATO.