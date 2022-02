Od polovodičov k platbám: Technologické sankcie proti Rusku sú dvojsečná zbraň

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:35 -

Čipy sú stále viac a viac súčasťou moderného sveta. Polovodiče, ktoré sa používajú vo všetkom od mobilných telefónov a počítačov až po autá a raketové systémy, sú mozgy, ktoré poháňajú dnešnú elektroniku. Ich dôležitosť nemožno podceňovať. Bez prístupu k určitým čipom by boli ruské automobilky a obranné spoločnosti ochromené.



Predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyenová, vo štvrtok uviedla, že únia plánuje predložiť európskym lídrom na schválenie balík „masívnych a cielených sankcií“. „Zameriame sa na strategické sektory ruskej ekonomiky tak, že im zablokujeme prístup k technológiám a trhom, ktoré sú pre Rusko kľúčové,“ povedala a dodala, že EÚ sa bude snažiť obmedziť „schopnosti Ruska modernizovať sa“. Americký prezident Joe Biden po začatí invázie prisľúbil ďalšie opatrenia, ktoré zasiahnu ruskú ekonomiku.



Jednou z možných ekonomických sankcií by podľa amerického think tanku The Atlantic Council mohlo byť pravidlo priameho zahraničného produktu (FDPR) zamerané na Rusko. Ide o rovnaké pravidlo, aké použili USA na potlačenie čínskeho technologického giganta Huawei v roku 2019 a obmedzilo by to schopnosť Ruska získavať alebo používať technológiu pochádzajúcu z USA.

„USA majú celé spektrum možností, pokiaľ ide o technologické sankcie,“ povedal Abishur Prakash, spoluzakladateľ poradenskej firmy Center for Innoving the Future. „Napríklad, môžu tlačiť na svoje technologické spoločnosti, ktoré majú ruské financovanie alebo ruských členov predstavenstva, aby zmenili svoju štruktúru. Alebo by USA mohli navrhnúť stiahnutie ruských firiem z amerických akciových trhov. Samozrejme, existujú aj radikálnejšie kroky, ktoré by USA mohli podniknúť, napríklad zákaz exportu určitého softvéru (napr. Androidu) do Ruska, no komerčná spätná väzba na americké spoločnosti by mohla Washington odradiť.“







Ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je hlavným dodávateľom ropy, plynu a materiálov, ako je titán, vo štvrtok podľa tlačovej agentúry RIA uviedlo, že na americké sankcie zareaguje odvetou.



Prakash povedal, že existuje „vysoká“ pravdepodobnosť, že sa Západ pokúsi zablokovať prístup Ruska k čipom. „Keďže prvé kolo sankcií sa zameralo na ruský finančný sektor, ďalšie kolo sa pravdepodobne zameria na ruskú armádu a hospodárstvo, pričom polovodiče sa dostanú do hľadáčika.“



Medzi americkými výrobcami čipov nájdeme mená ako napríklad Nvidia, Intel, AMD a GlobalFoundries, k európskym patria napríklad Infineon a STMicro. Na Taiwane je to TSMC a Samsung v Južnej Kórei. Ak by Rusko nemohlo použiť produkty vyrobené týmito spoločnosťami, môže byť nútené obrátiť sa na čínskych výrobcov čipov, ako je SMIC , ktorých polovodiče zaostávajú za najpokročilejšími čipmi na svete. Ruská automobilka Avtovaz už hľadá alternatívne zdroje čipov, uviedol v utorok generálny riaditeľ firmy.

Rusko však môže poškodiť aj polovodičové spoločnosti na Západe, ktoré sa pri výrobe svojich produktov spoliehajú na materiály z Ruska. „Polovodičové materiály a komponenty, ktoré Rusko vyváža na Západ, môžu byť obmedzené, čo postaví západné technologické firmy do náročnej pozície,“ povedal Prakash. „To prinúti spoločnosti rýchlo preorientovať svoje dodávateľské reťazce, čo spôsobí, že sa svet stane vertikálnym, keďže sa národy rozdelia kvôli orientácii na technológie.”



Ruská invázia na Ukrajinu pravdepodobne ešte viac zaťaží dodávky polovodičových čipov v dôsledku nedostatku, ktorý už viac ako rok spôsobil prerušenie globálnej výroby technologických spoločností a výrobcov automobilov.



Rusko a Ukrajina sú podľa predstaviteľov kritickými zdrojmi neónového plynu a paládia, ktoré sa používajú na výrobu polovodičových čipov. Podľa Techcetu, kalifornskej firmy zaoberajúcej sa prieskumom trhu, ktorá sa špecializuje na kritické materiály a komponenty dodávateľského reťazca, neón používaný na litografické procesy na výrobu čipov, pochádza takmer výlučne z Ukrajiny a Ruska.



Rusko vyrába neón, plyn, ktorý je vedľajším produktom výroby ocele, ktorý potom získava a čistí špecializovaná ukrajinská spoločnosť, uvádza Techcet. Cena neónu vzrástla o 600 % po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2014.



Celosvetový nedostatok polovodičových súčiastok spôsobil sporadické odstávky výrobných liniek automobilových závodov v ostatnom roku. Spoločnosti očakávali, že kríza ponuky sa v priebehu tohto roka postupne zmierni. Ruská invázia by to však mohla zmeniť a spôsobiť ďalšie narušenie už aj tak napätého globálneho dodávateľského reťazca.



Rusko je zároveň aj kľúčovým dodávateľom paládia spolu s Južnou Afrikou a podľa Techcetu dodáva približne 33 % celosvetového dopytu. Pre automobilový priemysel je paládium tiež kľúčovým kovom používaným pre katalyzátory. Ceny paládia tento týždeň vyskočili o viac ako 7 % v rámci väčšieho nárastu drahých kovov. Toto zvýšenie podľa analytikov pravdepodobne nepocítime skôr ako o šesť mesiacov až rok. Väčšina výrobcov čipov má dlhodobé dohody o takejto surovine. Ale automobilový trh to určite pocíti.



Biely dom začiatkom tohto mesiaca varoval dodávateľov čipov, aby diverzifikovali svoje dodávateľské reťazce v prípade, že Rusko zaútočí na hroziace obmedzenia amerického exportu blokovaním prístupu ku kľúčovým materiálom, uviedla agentúra Reuters. „Súčasťou toho je spolupráca so spoločnosťami, aby sa zabezpečilo, že ak Rusko podnikne kroky, ktoré zasahujú do dodávateľských reťazcov, aby boli tieto firmy pripravené na prerušenie výroby,“ povedal vysoký predstaviteľ Bieleho domu.



Veľké čipové spoločnosti uviedli, že nateraz očakávajú obmedzené narušenie dodávateľského reťazca v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu vďaka hromadeniu surovín a diverzifikovanému obstarávaniu, uviedla vo štvrtok agentúra Reuters .



Pôvodný nedostatok čipov, začiatkom roku 2020, spôsobil Covid. Keď sa fabriky zatvorili, dodávatelia čipov presunuli diely do iných sektorov, ako je napríklad spotrebná elektronika, od ktorých sa neočakávalo, že budú tak poškodené objednávkami kvôli domácej izolácii.







Pokiaľ ide o medzinárodné platby, český prezident Miloš Zeman vo štvrtok povedal, že Rusko by malo byť odrezané od medzinárodnej platobnej siete SWIFT a dodal, že ruský útok na Ukrajinu bol „zločinom proti mieru“. SWIFT je sieť na odosielanie správ, ktorú finančné inštitúcie používajú na bezpečný prenos informácií a pokynov. Je však nepravdepodobné, že EÚ v tejto fáze podnikne kroky na odrezanie Ruska od siete, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Chris Weafer, generálny riaditeľ spoločnosti Macro-Advisory so sídlom v Moskve, uviedol, že krok odrezania Ruska od systému SWIFT bude mať „veľmi vážny a dlhodobý“ vplyv na domácu ekonomiku, ale bude mať aj negatívne dôsledky pre Európu. Naznačil, že Kremeľ možno dúfa, že to poslúži ako odstrašujúci príklad pre západné mocnosti. „Nezabúdajte na všetok ruský materiálový a energetický export, z ktorého väčšina smeruje do Európy, ale dosť veľa ide aj do USA a iných krajín. Treba zaň platiť a platí sa za to pomocou systému SWIFT,“ cituje Weafera televízia CNBC.



„Takže Rusko povedalo, že by neprerušilo dodávky energie z politických dôvodov, ale ak za tieto dodávky nebude zaplatené, potom skutočne dôjde k prerušeniu dodávok energie na tieto trhy, takže je to veľmi extrémny krok, ktorý by samozrejme mal aj dôsledky pre Európu a globálnu ekonomiku ak by sa tento vývoz znížil.“ Z tohto dôvodu, ako Weafer povedal, SWIFT by mohol zostať v talóne ako sankcia „poslednej šance“, ak sa ruská invázia a jej zámery budú naďalej vyvíjať čoraz hrozivejšie.