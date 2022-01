Katar by mohol presmerovať časť dodávok LNG do Európy, potrebuje však pomoc USA

dnes 16:01 -

Katar by mohol presmerovať časť dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy, ak by konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou narušil dodávky ruského plynu. Bude však na to potrebovať pomoc zo strany USA, konkrétne, aby Američania presvedčili súčasných odberateľov plynu z Kataru, aby s presmerovaním dodávok súhlasili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nemenované zdroje oboznámené s diskusiami.

Podľa jedného zo zdrojov budú o otázke dodávok LNG z Kataru do Európy rokovať na budúci týždeň vo Washingtone americký prezident Joe Biden a katarský emir šejk Tamim bin Hamad Al Thani. Katar patrí k najväčším producentom LNG na svete a Washington sa na tento štát a ďalších veľkých producentov obrátil s cieľom zistiť, či by pomohli s dodávkami v prípade, že Rusko zaútočí na Ukrajinu a USA na Moskvu uvalia sankcie.

Zdroj uviedol, že Katar by mohol dodať do Európy časť voľného objemu zemného plynu. Nemá ho však veľa, keďže väčšina objemu suroviny je už zakontrahovaná v rámci dlhodobých zmlúv. "Bude potrebné, aby USA alebo ďalšie krajiny presvedčili veľkých odberateľov katarského plynu, aby v rámci krátkodobého riešenia problému uvoľnili surovinu pre Európu," informoval zdroj.

V dlhodobejšom horizonte Katar počíta s výrazným rastom exportu LNG. S cieľom zaistenia energetickej bezpečnosti by však Európska únia mala zvážiť uzatvorenie dlhodobých kontraktov na LNG, aby sa vyhla budúcim výpadkom v dodávkach, dodal zdroj.