Jamal pokračuje v reverznom režime, objem zotrváva tretí deň na stabilnej úrovni

Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje zemný z Ruska cez Poľsko do západnej Európy, pokračuje aj v nedeľu v reverznom režime. Plyn tak prúdi opačným smerom, zo západu na východ, už 34. deň po sebe. Objem prepravovaného plynu sa v piatok (21. januára) mierne znížil a na tejto úrovni sa drží celý víkend. Poukázali na to údaje nemeckého prevádzkovateľa plynovodov Gascade.

Spoločnosť uviedla, že podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v nedeľu z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme zhruba 11,4 milióna kilowatthodín a očakáva sa, že na tejto úrovni by sa mali dodávky udržať do pondelkového rána. Pod 12 miliónmi kilowatthodín/h sa drží prietok od piatka, kedy klesol zo štvrtkového objemu vyše 13 miliónov kilowatthodín/h.

Tok plynu v Jamale sa obrátil 21. decembra, čo prispelo k zvýšeniu cien suroviny v Európe na rekordnú úroveň. Neskôr však začali klesať, pod čo sa podpísali dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG), zlepšenie dodávok z Nórska, ako aj priaznivejšie než očakávané počasie.