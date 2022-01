Čínsky gigant expanduje, otvára prvé robotické obchody v Európe

Zdroj: CNBC

Foto: twitter/Ton Laven

dnes 17:37 -

Dva kamenné obchody v Holandsku budú bez pokladne s robotmi, ktorí budú pomáhať pri výbere a triedení položiek. Nachádzajú sa v mestách Leiden a Rotterdam, čínska spoločnosť elektronického obchodu uviedla, že plánuje otvoriť ďalšie dva obchody v mestách Amsterdam a Utrecht.

Podľa JD.com nakupujúci použijú aplikáciu Ochama na objednávanie širokej škály produktov od jedla po kozmetiku a bytové zariadenie. Následne si môžu ísť tovar vyzdvihnúť do obchodu, kde budú automatizované vozidlá a robotické ruky vyberať a triediť objednávky. Keď sa kupujúci dostane do obchodu, môže naskenovať čiarový kód vo svojej aplikácii a jeho objednávky mu budú prinesené cez dopravný pás.



Obchody Ochama spájajú zameranie JD.com na logistiku a elektronický obchod. V Číne spoločnosť prevádzkuje vlastnú logistickú sieť a plánuje expandovať aj do zahraničia. JD.com tiež prevádzkuje obrovský elektronický obchod v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



JD.com stále získava väčšinu svojich príjmov z Číny, ale v posledných rokoch rozšírila svoju prítomnosť v zámorí. Spoločnosť prevádzkuje on-line nákupnú stránku s názvom Joybuy.com pre medzinárodných zákazníkov. Má spoločný podnik elektronického obchodu v Thajsku a je tiež najväčším akcionárom vietnamskej nákupnej platformy Tiki.



V novembrovom rozhovore Xin Lijun, novovymenovaný výkonný riaditeľ maloobchodného podnikania JD, pre CNBC povedal, že spoločnosť sa zameriava na „ďalšiu strategickú analýzu vo Vietname a Európe“ ako potenciálnych lokalít na expanziu.