Tablety pre seniorov budú odmenou za to, že sa nechajú vyškoliť

dnes 10:31 -

Slovensko chce z plánu obnovy minúť niekoľko desiatok miliónov eur na zlepšenie digitálnej gramotnosti seniorov. Na tento účel im kúpi a rozdá tablety. To však nie je cieľom projektu, tablet už má byť akousi odmenou za to, že títo seniori absolvujú školenia. Pre TASR to uviedla vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Ministerka považuje zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ďalších skupín obyvateľov za dôležité pre to, aby bola digitálna transformácia na Slovensku úspešná. "Všetci musia mať rovnaký prístup k jej výhodám, k službám štátu, ktoré budú čoraz viac v elektronickej podobe, k dištančnému vzdelávaniu či k telemedicíne," ilustrovala Remišová.

Rozdávanie tabletov v projekte z plánu obnovy, ktorý je cielený na 170.000 seniorov, nie je podľa nej najdôležitejšie. "Prvoradé sú bezplatné certifikované IT školenia pre seniorov, aby lepšie porozumeli online svetu, jeho výhodám aj nástrahám," vysvetlila ministerka s tým, že tieto školenia budú môcť vykonávať napríklad učitelia informatiky v školách.

Tablety budú potom pre seniorov už len akousi odmenou za absolvovanie týchto školení. Zariadenia budú podľa jej slov špeciálne upravené na potreby seniorov. Budú tam mať napríklad užitočné aplikácie.

"Celý projekt pripravujeme v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku a ďalšími organizáciami a už teraz je jasné, že záujem seniorov je obrovský," dodala Remišová s tým, že v prvej polovici budúceho roka plánuje rezort spustiť pilotný projekt pre prvých 1000 záujemcov.