Vrchol plynovej krízy by sme mohli mať za sebou. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Koniec plynovej krízy?

Ceny zemného plynu naďalej klesajú. Dôvodom je rast dodávok skvapalneného plynu do Európy a teplé počasie, ktoré znižuje dopyt po vykurovaní. Posledný mesiac sa ceny znížili o 30%. Plyn tak klesá už deviaty deň v rade, čo je najdlhšia séria za posledných 7 rokov. Napriek vysokému politickému napätiu prúdi na východ už 16. deň po sebe potrubím, ktoré zvyčajne posiela dodávky z Ruska do Európy. Na ruský export sa sústredí pozornosť aj pre spor medzi Ruskom a Západom, vrátane hromadenia ruských jednotiek v blízkosti susednej Ukrajiny, ktorá sa snaží nadviazať užšie vzťahy s NATO. Rusko dokonca čelí obvineniam niektorých zákonodarcov z Európy, že krízu využíva ako páku. Tvrdia, že Moskva obmedzila toky plynu, aby zabezpečila schválenie spustenia novovybudovaného plynovodu Nord Stream 2, ktorý bude dodávať plyn do Nemecka. Rusko tieto obvinenia poprelo a tvrdí, že plynovod podporí export plynu a zmierni vysoké ceny v Európe. Tie bude v najbližšom období ovplyvňovať geopolitika a výkyvy počasia. Od svojich maxím v októbri poklesli ceny plynu o viac ako 40 %. Je preto možné, že vrchol plynovej krízy by sme mohli mať nateraz za sebou...







Čas na doinvestovanie

Kryptomeny sa v posledných mesiacoch dostali pod predajný tlak. Naznačuje to pokles rizikového apetítu investorov. Bitcoin od novembrových maxím, ktoré boli tesne pod 70 000 USD za 1 BTC, klesol takmer k hranici 40 000 USD za bitcoin. Cena kryptomeny sa tak znížila o 40 %, čo pre také volatilné aktívum nie je nič neobvyklé. Podobný vývoj vidieť aj na ostatných kryptomenách. Ethereum je od novembrových maxím nižšie o 35 %, cardano o 55 %. Solana od maxím v novembri poklesla o 45 %. Otvára sa tak priestor na doinvestovanie. Môžeme povedať, že kryptomeny sú v súčasnej dobe v „povianočnom výpredaji“. Aktuálne už na virtuálne meny existujú aj ETF fondy, ktoré odbremenia vlastníka sťahovať kryptomeny do peňaženky a presúvať ich z kryptomenovej burzy. Ďalšou výhodou je, že po roku držby sú tieto ETF, fondy investujúce do kryptomien, oslobodené od dane. Investorom do kryptomien tak ostáva celý zisk vygenerovaný z rastu ceny podkladovej kryptomeny. Fond si účtuje len správcovský poplatok.





Týždeň chudobný na dáta

Nový týždeň prinesie len výsledky americkej inflácie. Tá je teraz pod veľkým drobnohľadom centrálnej banky, ktorá na poslednom zasadnutí vyhlásila, že plánuje „šliapnuť na inflačnú brzdu“. Očakáva sa medzimesačný rast americkej inflácie na úrovni 0,5 %. Záver týždňa obohatia maloobchodné tržby z USA, ktoré naznačia spotrebiteľský apetít v decembri.