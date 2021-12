Poľsko upozorňuje na riziká na trhu s plynom

dnes 13:46 -

Ceny zemného plynu v Európe môžu ostať volatilné niekoľko mesiacov, keďže Rusko obmedzuje dodávky, kým čaká na schválenie nového kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. Uviedla to nová poľská ministerka pre klímu Anna Moskwová.

Ruský plynárenský gigant Gazprom čaká na súhlas európskych regulačných úradov so spustením transportu cez plynovod Nord Stream 2, ktorým chce dodávať komoditu cez Baltské more do Nemecka. Tento proces môže trvať mesiace a komplikuje ho možnosť sankcií zo strany USA.

„Kým nebude dokončená otázka Nord Stream 2, nemôžeme si byť istí správaním Gazpromu,“ povedala Moskwová v rozhovore v Bruseli. „Sme presvedčení, že ide o mechanizmus spojený s certifikačným procesom. A certifikačný proces bude ešte nejaký čas trvať.“

Zásoby plynu v Európe sú túto zimu nezvyčajne nízke. Referenčné ceny na kontinente sa tak zvýšili viac ako štvornásobne, keďže väčší dopyt sa zhodoval s obmedzenými dodávkami. Región súperí tiež s Áziou o dodávky skvapalneného zemného plynu.

Gazprom opakovane uviedol, že si naďalej plní všetky zmluvné záväzky. Ruský gigant však odmietol v decembri predbežne zarezervovať akúkoľvek kapacitu prepravy plynu cez Poľsko do Nemecka. Namiesto toho sa rozhodol spoliehať na denné aukcie, hoci existujú náznaky, že Rusko bude zatiaľ udržiavať stabilné dodávky smerom na západ.

"Gazprom naozaj nemusí zastaviť dodávky, aby spôsobil krízu," povedal Moskwová. "Stačí obmedziť toky a poskytnúť plyn nekontrolovateľným spôsobom, čo nie je v súlade s naším dopytom."

Európska komisia by preto mala vyšetriť činnosť Gazpromu pre možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže Európskej únie (EÚ). Rovnakú žiadosť predložili v septembri aj zákonodarcovia Európskeho parlamentu.

Poľská ministerka pre klímu vyzvala tiež na „rozsiahlu reformu“ systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ, ktorý zavádza limity znečistenia pre približne 12.000 výrobcov, producentov elektriny a letecké spoločnosti.

Ceny uhlíka v programe cap-and-trade v piatok po prvý raz vyskočili nad 80 eur za tonu, pričom tento rok zatiaľ stúpli o vyše 140 %.

Moskwová spojila tento nárast s rastúcim podielom finančných investorov na trhu a uviedla, že EÚ by mala zaviesť opatrenia na obmedzenie špekulácií. Kritizovala správu Európskeho úradu pre cenné papiere a trhy minulý mesiac o obchodnom správaní na trhu s uhlíkom. Označila ju za opis situácie bez diagnostikovania príčin. Poľsko nastolí túto otázku na najbližšom stretnutí predsedov vlád EÚ 16. decembra v Bruseli.

"Súčasná úroveň cien nebude stimulovať rýchlejšie znižovanie zo strany priemyslu ani neurýchli zelenú transformáciu, len ju predraží," povedal Moskwová. "Zdá sa, že systém dosiahol takú úroveň, že potrebuje dodatočné kontrolné mechanizmy," dodala.