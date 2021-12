Prímestská doprava v BSK sa zlepší, Arriva a Slovak Lines sa..(3)

dnes 15:16 -

Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva sa dohodol s bývalým dopravcom Slovak Lines na spolupráci formou subdodávky. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že vďaka tomu vo veľmi krátkom čase dôjde k plnému obnoveniu prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji.

"Arriva naďalej ostáva dopravcom poskytujúcim služby pre samosprávny kraj. Slovak Lines bude formou subdodávky poskytovať svoje kapacity na vybraných linkách," priblížil Droba. Ako podotkol, dopravcovia intenzívne rokovali od minulého týždňa. Šéf BSK priznal, že uplynulé týždne boli pre výpadky regionálnych autobusov traumatizujúce.

Náklady pre kraj sa touto dohodou nemajú zvýšiť. Slovak Lines bude subdodávateľsky pokrývať určité percento spojov pre spoločnosť Arriva, ktorá za to bude platiť. "Je na nich, aby sa dohodli. Duch dohody je taký, že budú jazdiť za tie isté ceny, s ktorými zvíťazila Arriva vo výberovom konaní," povedal Droba s tým, že bývalý dopravca už začal s opätovným náborom vodičov, ktorých medzičasom prepustil.

"Odhadujem, že najneskôr do Vianoc sa situácia s prímestskou autobusovou dopravou v Bratislavskom kraji dostane do normálu," skonštatoval. Ako spresnil, prvé autobusy Slovak Lines by mohli začať jazdiť v kraji už do dvoch týždňov. V prípade možného odškodnenia cestujúcich za spôsobené problémy bude predseda BSK trvať na nejakej satisfakcii. Trvať bude aj na sankciách za výpadky spojov, ktoré kraj už ráta rádovo v státisícoch eur. Počítadlo pokút sa podľa Drobu má zastaviť vtedy, keď Arriva začne poskytovať 95 a viac percent svojich služieb.

Riaditeľka pre marketing a obchod spoločnosti Arriva na Slovensku Petra Helecz na margo dohody so Slovak Lines pre TASR uviedla, že v rokovaniach s dopravcami, ktorí deklarujú, že vedia zabezpečiť vodičov, pokračujú. "Týka sa to aj pôvodného dopravcu. Verejnosť budeme o podrobnostiach dohody informovať až potom, čo k nej dospejeme a podpíšeme zmluvy, v ktorých budú okrem iného stanovené aj presné termíny, od kedy začnú voziť cestujúcich v Bratislavskom kraji vodiči zazmluvnení subdodávateľmi a presné počty vodičov," uviedla.

Takéto zmluvné podmienky podľa nej platia aj v prípade vodičov mikrobusov, ktoré vozia cestujúcich v niektorých obciach Bratislavského kraja už dva týždne. "V každom prípade vodiči subdodávateľov sú a aj v budúcnosti budú nasadzovaní výhradne na tie spoje, ktoré v momente podpisu zmluvy nebudú obsluhované nami," poznamenala. Úloha Slovak Lines je, ako tvrdí, rovnaká ako úloha všetkých ostatných subdodávateľov, s ktorými Arriva rokuje. "Zmluvne sa zaviazať, že konkrétny počet vodičov začne od zmluvne stanoveného dátumu voziť cestujúcich na spojoch, ktoré im určí Arriva," uviedla.

Droba ešte v utorok (30. 11.) vyhlásil, že Arriva nezvláda situáciu v kraji s tým, že v hre sú tri možné riešenia problému. Prvým je rokovanie Arrivy s potenciálnymi subdodávateľmi, druhým je pokračovanie v súčasnom tempe, kde dopravca bude naberať vodičov postupne a trvať to bude niekoľko týždňov, a tretím je vypovedanie zmluvy s Arrivou.

Vedenie kraja videlo momentálne za najschodnejšie riešenie rokovanie s potenciálnymi subdodávateľmi pre vykrytie určitého percenta výpadkov spojov. Ak by sa Arriva s nejakým subdodávateľom dohodla, Droba odhadoval okamžité vyriešenie situácie. "Jazdilo by 90 a viac percent spojov," poznamenal.

Arriva má od polovice novembra, keď začala prevádzkovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, problém s nedostatkom vodičov. Chýbalo jej ich okolo 100. Prejavuje sa to vo výpadkoch viacerých spojov. BSK bude dopravcu za to sankcionovať. Pokuty majú pribúdať každým dňom, pokiaľ nebude dosiahnutá 90-percentná dopravná obslužnosť.

Nový dopravca od začiatku deklaroval snahu problém vyriešiť. Nových vodičov sa snaží prilákať aj na vysoký náborový príspevok. Šoférov zháňa i v zahraničí. Výpadky sa mu však nedarí naplno odstrániť. Slovak Lines pred pár dňami ponúkol Arrive i kraju pomoc. Bývalý dopravca však priznal, že aktuálne nezamestnáva a nedisponuje žiadnymi voľnými vodičmi. "Sme však po uzavretí dohody pripravení osloviť všetkých bývalých zamestnancov, ktorí sa rozhodli neprijať pracovné ponuky nového dopravcu. Nedokážeme predikovať, nakoľko budeme úspešní, vieme však, že je tu reálna šanca na zvrátenie negatívneho stavu," skonštatoval pre TASR hovorca Slovak Lines Štefan Bako.