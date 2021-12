Darčeky na úver: 6 rád ako, ako finančne zvládnuť Vianoce 

Zdroj: OVB

Foto: getty images

dnes 0:56 -

Výdavky na Slovákov na Vianoce jednoznačne rastú. Kým v roku 2015 podľa prieskumu agentúry Focus plánovali priemerne minúť 127 eur na celé vianočné sviatky vrátane darčekov, v roku 2019 to už bolo 400 eur, z čoho polovica smerovala na darčeky. V roku 2015 výdavky na Vianoce predstavovali 14 % priemernej mzdy, tesne pred pandémiou v roku 2019 to už bolo viac ako 2,5-násobnej viac (36 %).

Vlani sa kvôli Vianociam zvažovalo zadlžiť 8 percent Slovákov. A to aj napriek tomu, že väčšine obyvateľov Slovenska sa životná úroveň počas pandémie zlepšila. Analytici odhadli, že zhoršenie príjmov sa dotklo do 10 % domácností, 9 z 10 domácností si však príjem zachovalo alebo ho zvýšilo. Svoju rolu v tomto trende mohli zohrať aj výraznejšie obavy z poklesu príjmov, ktoré sa nakoniec nepotvrdili. To ukázali aj štatistiky odložených úverov, keď väčšina z 5 % domácností, ktoré o odklad požiadali, prestávku v splácaní nakoniec vôbec nepotrebovala. „Zadlžovať sa kvôli Vianociam nie je dobrý nápad. Aj darčeky sa dajú nakupovať tak, aby nikto nemusel žiadať banku či splátkovú spoločnosť o pôžičku. Človek by si mal pod vianočný stromček dopriať také darčeky, ktoré si reálne môže dovoliť,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.



Kto sa však bez úveru nezaobíde, mal by si dať pozor na jeho cenu. „Aj keď sa úver často tvári ako bezúročný, v skutočnosti za pôžičku nezriedka zaplatíte navyše poplatky, alebo je cena tovaru vyššia ako bežne. Prípadne sú osobitne prísne či nejasne nastavené podmienky a ak napríklad so splátkou meškáte čo len deň, úroky sa môžu výrazne zvýšiť alebo zaplatíte vysokú pokutu. To isté platí, ak zle pochopíte splatnosť v prípade, že dátum vychádza na sviatok či víkend. Penalizované je aj dlhšie splácanie úveru, ako je stanovené v jeho podmienkach,“ vysvetľuje Marián Búlik z OVB. Prípadne je v banke podmienkou zvýhodneného úveru osobný účet, ktorý je však plne spoplatnený.



Najlacnejším z drahých vianočných úverov je spotrebný úver. Jeho RPMN sa bežne pohybuje od 4 do 12 percent. Pri niektorých výhodnejších ponukách býva podmienkou platiť v danej banke aj za povinný bežný účet. Oproti splátkovému predaju ho môžete splácať dlhšie, a to až osem rokov. Dlhé splácanie však celý úver predražuje. Preto je lepšie nastaviť si najkratšiu možnú splatnosť. Avšak pozor na výšku splátky – všetky splátky úverov by ideálne nemali presiahnuť tretinu rodinného príjmu.



Nákup na splátky sa zdá byť lacný, ale nie je. RPMN pri ňom často presahuje 20 či 30 percent. Podobne drahou možnosťou je úver z kreditnej karty a prečerpanie účtu. „Kreditná karta má prekryť obdobie do ďalšej výplaty v rámci bezúročného obdobia, v žiadnom prípade neodporúčam požičiavať si cez kreditku na darčeky a potom ich niekoľko mesiacov splácať. Bezúročné obdobie trvá až 45 dní, čo je dostatočne dlhá doba pre uhradenie výdavkov. Pri prečerpaní účtu je ešte dôležitejšie vrátiť dlžnú sumu v horizonte pár dní. V opačnom prípade preplatíte desiatky až stovky eur navyše,“ vysvetľuje Marián Búlik z OVB.





Dostatočne skoro vytvorená rezerva a plánovanie výdavkov vám umožnia nakúpiť darčeky bez úveru, ak to ale bez pôžičky nepôjde, skúste sa riadiť nasledujúcimi radami.

Vopred si naplánujte nákupy

Pri spontánnych nákupoch, keď sa prechádzate po obchode a čakáte, čo vám padne do oka, zvyčajne miniete najviac peňazí. Preto je najlepšie pohľadať darčeky na internete a kupovať ich v priebehu celého roka. Vtedy viete využiť aj rôzne akcie a zároveň míňate financie postupne.



Zredukujte náklady a vytvorte si rezervu

Častou chybou Slovákov je, že nemajú rodinný rozpočet a nevedia, koľko a na čo míňajú. „Z praxe poznám prekvapené výrazy ľudí z toho, aké vysoké majú výdavky, keď ich spočíta odborník. Dobrou správou však je, že každý človek má aj také výdavky, ktoré možno eliminovať a získať peniaze navyše.“ Ak tak urobíte napríklad pol roka pred Vianocami, získate rezervu, ktorú viete využiť na kúpu darčekov. Iným spôsobom je určiť si s predstihom čiastku na darčeky, rozpočítať ju na mesiace a z každej výplaty si ako prvé odložiť potrebnú sumu nabok. Tým pádom sa vyhnete zadlžovaniu.



Kupujte darčeky, na ktoré reálne máte

Je ťažké odoprieť vlastným deťom vysnívané darčeky. Ale nákupom darčekov na drahý úver im nijako nepomôžete, práve naopak. Celá rodina trpí a musí sa ďalšie mesiace uskromňovať. Kto minie 400 eur (čiže napríklad polovicu mzdy) na Vianoce, budú mu citeľne chýbať. Ak si túto sumu požičiate, musíte sa niekoľko mesiacov uskromňovať. To nie je správna cesta.



Ak sa neviete vyhnúť úveru, vyberajte podľa RPMN

Spotrebné úvery majú RPMN od 4 do 12 percent v závislosti od banky, ponuky a bonity. Nie je podstatné, aké úroky vidíte v reklame, treba si dôkladne preveriť podmienky. Kľúčové je namiesto úroku porovnávať ročnú percentuálnu mieru nákladov RPMN, ktorá obsahuje úrok aj všetky súvisiace náklady, napríklad poplatok za získanie úveru, poistenie, ako aj bežný účet (ak je povinný).



Vyberte si krátku splatnosť

Spotrebný úver sa dá splácať jeden až osem rokov. Čím kratšiu splatnosť si vyberiete, tým menej vianočné darčeky preplatíte. Ak si už musíte zobrať úver, vyberte si najkratšiu, čiže ročnú splatnosť.



Myslite na zabezpečenie

Ľudia berú úver ako niečo bežné, netreba však zabúdať, že je to záväzok splácať požičané peniaze každý mesiac. Bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte prácu, či ste chorí alebo máte nečakane extrémne vysoké výdavky. Preto by každý pracujúci človek, minimálne však hlavný živiteľ rodiny, mal mať životné poistenie s finančnou ochranou pred 4 kľúčovými rizikami (kritické choroby, trvalé následky úrazu, invalidita, smrť).